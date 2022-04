Mason überrascht mit drei Pink-Floyd-Premieren

Am 11. Juni präsentiert Nick Mason sein Frühwerk von Pink Floyd im Wiener Gasometer. Schon beim Tourstart in Dublin gab’s jede Menge Überraschungen. Sogar den Klassiker ''Echoes''.

Gerade erst überraschten Pink-Floyd mit dem Ukraine-Benefiz "Hey Hey Rise Up". Der erste neue Song seit 28 Jahren. Jetzt setzt Drummer Nick Mason gleich drei weitere Überraschungen drauf! Beim Tourstart mit seiner Floyd-Cover-Band Saucerful of Secrets gab’s Mittwoch Abend in Dublin die Live Premiere der Pink Floyd Klassiker „Candy and a Currant Bun“ und „Burning Bridges“. Dazu wurde die 20 Minütige Bombast-Hymne „Echoes“ zum ersten Mal seit 2006 wieder angestimmt.



Frühwerk. Vom Opener „One Of These Days“ bis zum Finale „Bike“ ließ Mason in Dublin für 2.500 Fans gleich 21 Songs lang das Frühwerk von Pink Floyd aus den Jahren 1967 bis 1971 auferstehen. " "Die großen Hits sind dank meiner Ex-Kollegen Roger Waters und David Gilmour sowie Dutzender Coverbands ohnedies ausgereizt. Wir setzen auf die spannenden Raritäten.“ Am 11 Juni dann auch in Wien. Da rockt Mason mit seinen Saucerful of Secrets im Gasometer.

Das war die Setlist in Dublin:

One Of These Days

Arnold Layne

Fearless

Obscured By Clouds

When You're In

Candy And A Currant Bun

Vegetable Man

Lucifer Sam

If

Atom Heart Mother

If Reprise

Remember A Day

Set The Controls For The Heart Of The Sun

Pause

Interstellar Overdrive

Astronomy Domine,

The Nile Song

Burning Bridges

Childhood's End

See Emily Play

Echoes.

Zugaben:

A Saucerful Of Secrets

Bike