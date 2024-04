× oe24 bringt Sie zum Hit-Konzert von Cypress Hill und Clawfinger

Es wird die ganz große 90er Jahre Party und gilt schon jetzt als eines der Konzert-Highlights des Jahres! Am 13. Juli holt oe24 die Hip-Hop-Giganten von Cypress Hill in die Wiener METAStadt . Und gleich die kultigen Crossover-Metal-Rapper von Clawfinger dazu! Ein Mega-Konzert-Doppel zum Single-Ticket-Preis.

© zeidler ×

Das einzigartige Doppelpack bringt zwei absolute Musikgiganten nach Wien: Cypress Hill, 2019 ja als erste Rap-Act sogar mit einem Stern am Hollywood Walk of Fame verewigt, zünden bei ihrem bereits 12. Österreich Konzert unterstützt von DJ Lord an den Turntables die neue Hit-Show "Back in Black" und Kracher wie "Insane in the Brain", "When The Shit Goes Down" und natürlich den House-of-Pain-Klassiker "Jump Around".

© Getty Images ×

Clawfinger 1991 in Stockholm gegründet, mischten in den 90ern mit provokativen Hits wie "Nigger", "The Truth" oder "Do What I Say" die Charts und Festival-Szene auf. Jetzt gibt‘s das Wien-Comeback.

© Barracuda Music

