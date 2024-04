Neuer Amadeus-Aufreger: Opus nicht eingeladen

Heute steigen im Wiener Volkstheater die Austropop-Grammys - die Amadeus-Verleihung findet aber fast ohne Stars statt.

Beim Grammy wäre so etwas undenkbar - doch Österreich ist anders: Heute steigen die 24. Amadeus Awards (ab 22.58 Uhr (!) mit dreistündiger "Verspätung" auch "live zeitversetzt" in ORF1), doch die Granden des Austropop sind im Wiener Volkstheater gar nicht dabei. Wanda spielen in der Schweiz, Christopher Seiler &Paul Pizzera stehen mit AUT of ORDA in Innsbruck auf der Bühne und Marco Pogo macht lieber Kabarett. Mit Gabalier, der heuer ja nicht einmal mehr nominiert ist, rechnet sowieso niemand. Auch Ambros und Fendrich bleiben schon seit Jahren fern.

Andere, wie etwa die Kult-Band Opus, wurden gar nicht erst eingeladen.

Hoffen auf RAF

Gut möglich, dass sich von den Topstars somit nur der sechsfach nominierte Rapper Bibiza, Melissa Naschenweng und natürlich Hubert von Goisern, der vom Bundespräsidenten für das Lebenswerk ausgezeichnet wird, ihre Awards persönlich abholen. Und vielleicht ja auch RAF Camora! Der könnte ja wieder zweimal gewinnen, legt ja aber gerade wegen seinem Tinnitus-Drama eine Pause ein.

Flop. Sein Aufrtitt wäre eine Sensation und würde auch die schwache Show retten. Da sind ja als Hits auch nur Naschenweng, Chris Steger oder die FM4-Sieger Bipolar Feminin angesagt. Dem ORF droht wieder ein Quoten-Flop!