× Ticket-Run auf oe24-Festivals Lovely Days und Forestglade

2025 holt oe24 Kultstars wie Mother's Finest, The Sweet oder Therapy? zu den Festivals Lovely Days und Forestglade nach Eisenstadt. Ab 10 Uhr gibt's die Tickets.

Am Wochenende ließen die nimmermüden Altstars von Status Quo., Nazareth oder Uriah Heep 10.000 Fans beim vom oe24 präsentierten, restlos ausverkauften Lovely Days Festival in Eisenstadt abrocken.

© Barracuda Music ×

Jetzt gilt es sich die Tickets für 2025 zu sichern: Um 10 Uhr startet bei oeticket und ticket24.at der Vorverkauf für die nächsten Legenden-Parade, bei der oe24 am 5. Juli 2025 u.a. Mother’s Finest, Slade und The Sweet mit Kult-Hits wie "Far Far Away" oder "Fox on The Run" in den Schlosspark holt.

© zeidler ×

The Sweet (o.) kommen zum Lovely Days (o.) Therapy? (u.) zu Forestglade.

© Barracuda Music ×

© Barracuda Music ×

Zeitgleich geht auch das Butterfly Dance (4. Juli 2025 mit u.a. Morcheeba) und das große Festival-Comeback in den Vorverkauf: nach 13 Jahren Pause bringt Ewald Tatar gemeinsam mit oe24 am 11. Juli 2025 ja sein „Festival Baby“ Forestglade zurück. Mit den ewigen Dauerbrennern Therapy?, H-Blockx und K’s Choice.