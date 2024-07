× Rolling Loud zwischen Hits und Chaos

Das Rolling Loud Festival in Ebreichsdorf ist gestartet. bis Sonntag feiern jetzt 60.000 Fans mit Hip Hop Größen wie Nicki Minaj und Travis Scott ab. Dazu gibt's berechtigt Hoffnung auf eine Kanye West Überraschung.

„Baby, are you ok?“ Freitag früh überraschte Nicki Minaj ihre 229 Millionen Instagram-Follower mit neuen Hörproben und einem wohl in Österreich gedrehten Kurz-Video. Abends hatte sie dann Ebreichsdorf in Sinn. Die erfolgreichste Rapperin der USA will ab 21.30 Uhr das Finale am ersten Tag des weltgrößten Hip-Hop-Festivals Rolling Loud liefern.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

60.000 Fans feiern angeheizt von Szene-Größen wie Shirin David, Ski Mask The Slump God, der schon am Donnerstag eine Pre-Party im Wiener In-Club Vieipee hostete, oder Gunna ihre schrille Show Pink Friday 2. Zu Welthits wie Barbie World oder Super Bass plant Minaj auch eine reizüberflutende Video-Show und aufreizende Posen.

© zeidler ×

© zeidler ×

Für noch mehr Aufregung sorgte ein Festival-T-Shirt: „Rolling Loud: Playboi Carti, Travis Scott und YE & $“ steht da drauf. YE ist ja das aktuelle Pseudonym von Daueraufreger Kanye West. Hat er nach seinem umstrittenen Auftritt in Moskau jetzt gar Ebreichsdorf im Visier und liefert bei Rolling Loud das ja noch bis Sonntag läuft einen geheimen Gastauftritt?

© Rolling Loud ×

Das wäre zumindest eine Wiedergutmachung: Sexxy Red, Shek Wes, Flo Mill, TiaCorine, City Morgue und Veeze haben ja ihre Auftritte in Ebreichsdorf abgesagt. Auch Chief Keef kommt nicht. Er durfte die USA nicht verlassen.

© zeidler ×

Ski Mask the Slump Dog (o.) sorgte für Stimmung.

© zeidler ×

Neben den vielen Absagen sorgt auch das neue, nach dem Chaos von Metallica eingeführte, Verkehrskonzept für Diskussionen. Man braucht eigene „Travel Tickets“. Dazu sind die Wege vom und zum Gelände unterschiedlich. Und nach den Konzerten wird auch gleich die B16 für drei Stunden gesperrt. Das könnte für neuen Wirbel sorgen. Schon bei der Anreise gab es am Freitag erheblichen Stau.

Samstag ist dann Playboi Carti der Topstar. Sonntag setzt Travis Scott das Festival-Finale. Dafür werden sogar 67.000 Fans erwartet. Die Veranstalter sprechen deshalb für die Abreise schon eine Warnung aus: „Die Wartezeit kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.“