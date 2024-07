× Rolling Loud: So will Ebreichsdorf das Chaos verhindern

Über 60.000 Fans stürmen am Wochenende zum Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" nach Ebreichsdorf. Damit es nicht wieder zum Chaos kommt gibt's Straßensperren und schräges Leitsystem.

Bis zu 4 Stunden Stau! Anfang Juni wurde die Abreise vom Metallica-Konzert für 60.000 Fans in Ebreichsdorf zur großen Geduldsprobe. Jetzt steht rund um das Racino Gelände die nächste Bewährungs-Probe an. Am Freitag startet mit Rap-Queen Nicki Minaj als Headliner die drei-tägige Hip-Hop-Sause "Rolling Loud", bei der am Sonntag zu Finale mit Travis Scott sogar 67.000 Fans erwartetet werden.

Nicki Minaj (o.) und Travis Scott sind die Topstars von "Rolling Loud".

Dafür werden nun vom Veranstalter Live Nation 52 Shuttlebusse zum Bahnhof und 208 Reisebusse für einen kostenlosen Shuttle nach Wien bereit gestellt. Dazu wird die B16 täglich zwischen 22 und 1 Uhr für den Rückweg zu den Parkplätzen P1+P2 gesperrt. Spannend: der Rückweg vom Konzertgelände wird in einer Art „Kreisverkehr“ geführt und ist somit anders als der Hinweg. Da werden wohl einige Besucher ihr Auto suchen.

Schräg: Das eigene Auto bzw. der Shuttle-Bus für den pro Festivaltag ein eigenes Travel Ticket (!) gelöst werden muss, sind übrigens die vom Veranstalter empfohlenen Anreise-Varianten. „Bei unserer Anreise-Umfrage haben wir festgestellt, dass zu viele Festivalbesucher eine Zugfahrt bevorzugen. Dafür reichen die Kapazitäten der Bahn jedoch nicht aus. Damit ihr trotzdem rechtzeitig ankommt, bitten wir alle Fans, alternativ die Anreise mit dem kostenfreien Bus-Shuttle aus Wien oder dem Auto in Betracht zu ziehen“ heißt es auf der Festival-App.

Trotzdem spricht man schon jetzt eine Warnung, vor allem für alle Shuttle-Bus Benutzer, aus: „Die Wartezeit kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.“