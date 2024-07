× Nicky Minaj nimmt Kurs auf's Rolling Loud Festival

Von Freitag bis Sonntag steigt in Ebreichsdorf die Österreich-Premiere von Europas größtem Hip-Hop-Festival "Rolling Loud". Zum Auftakt zündet Rap-Queen Nicky Minaj die schrille Show „Pink Friday 2“.

Gestern Abend sollte sie noch beim Fiera Milano Festival in Italien auf der Bühne stehen. Jetzt hat Nicky Minaj, die erfolgreichste Rapperin der USA, nur mehr Österreich im Sinn. Am Freitag ist sie mit der Hit-Show „Pink Friday 2“ der erste Headliner am neuen Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" in Ebreichsdorf. So fern es nicht wieder Anreise-Komplikationen gibt. Ende Mai wurde Minaj ja am Flughafen in Amsterdam verhaftet. Verdacht auf Besitz weicher Drogen. Wegen der Amtshandlungen („Ich war fünf bis sechs Stunden in der Zelle“) verpasste sie dann ja auch gleich ihren Auftritt in Manchester.

Für Ebreichsdorf plant Minaj vom Opener "I’m The Best" bis zur Zugabe "Everybody" eine schrille Pop-Punk und Kommerz-Orgie in Pink. Reizüberflutende Video-Show, laszive Posen und Mega-Hits wie "Barbie World" oder "Super Bass" inklusive.

Freitag: Shirin David

Samstag: Playboi Carti (o.) Sonntag: Travis Scott (u.).

60.000 Besucher werden bei der Österreich-Premiere der weltgrößten Hip-Hop-Sause erwartet. Neben Minaj gibt’s am Freitag auch Shirin David, Ski Mask The Slump God und Lokalmatator Money Boy. Am Samstag sind Playboi Carti und Cheif Keef die Topstars. Am Sonntag setzt Travis Scott das Festival-Finale. Bleibt nur zu hoffen, dass diesmal in Ebreichsdorf die Abreise nicht so chaotisch abläuft wie zuletzt bei Metallica.