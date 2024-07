× Heißes Gerücht: kommt Kanye West nach Ebreichsdorf

Bis Sonntag feiern 60.000 Fans am Rolling Loud Festival in Ebreichsdorf ab. Ein Festival T-Shirt bringt nun einen weiteren Superstar ins Gespräch: Kommt Kanye West nach Österreich!

"Rolling Loud: Playboi Carti – Travis Scott und YE & $” Verrät ein limitiertes Pop-Up-Exklusive T-Shirt zu wohlfeilen Preis von 59 Euro die große Festival-Sensation? YE ist ja das neue Pseudonym von Daueraufreger Kanye West. Hat er nach seinem umstrittenen Auftritt in Moskau jetzt gar Ebreichsdorf im Visier und liefert bei Rolling Loud Festival das von Freitag bis Sonntag läuft einen geheimen Gastauftritt?

Bis auf das T-Shirt bei dem sinnigerweise Rap-Queen Nicki Minaj, die ja am Freitag ab 21 Uhr als Headliner angesetzt ist, fehlt gibt es noch keine Bestätigung für den Sensations-Auftritt.

Möglich wäre es allemal. Das Line-Up ändert sich ja fast in Minuten-Takt. So haben bislang ja u.a schon Sexxy Red, Shek Wes, Flo Mill, TiaCorine, City Morgue und Veeze ihre Auftritte in Ebreichsdorf bereits vor dem Festival-Start abgesagt. Auch Chieef Keef kommt nicht. Er durfte die USA nicht verlassen. Ye, also Kanye West, wäre für die über 60.000 Besucher somit eine willkommene Wiedergutmachung!