× Nicki Minaj startet cooles Rolling Loud Festival

Ab heute ist Ebreichsdorf das Zentrum der Hop-Hop-Welt. Das Rolling Loud Festival bringt über 30 Top-Stars nach Österreich. Nicki Minaj, Playboi Curti und Travis Scott lassen über 60.000 Fans ausflippen.

2015 in Miami erfunden nimmt die weltgrößte Hip-Hop-Party Rolling Loud nun erstmals Kurs auf Österreich. Ab heute feiern über 60.000 Fans in Ebreichsdorf drei Tage lang mit drei Dutzend Trend-Acts ab. Neben den Headlinern Nicki Minaj (Freitag), Playboi Curti (Samstag) und Travis Scott, bei dem am Sonntag gleich 67.000 Fans erwartet werden, sorgen auch Taylor-Swift-Freundin Ice Spice Shirin David, UFO 361, Layla, Chief Keef, Destroy Lonely oder Gunna für Stimmung. Dafür haben Sexxy Red, Shek Wes, Flo Mill, TiaCorine, City Morgue und Veeze ihre Auftritte in Ebreichsdorf bereits vor dem Festival-Start abgesagt.

Nicki Minaj & Travis Scott sind die Topstars.

Dafür gibt’s mit Daueraufreger Money Boy, der heute sinnigerweise zeitgleich gegen Minaj auf der kleineren „Snipes Stage“ rappen muss, Gola Gianni, Jonny5 und Skrt Cobain auch ein starkes Lebenszeichen der heimischen Szene.

Als erstes Highlight zündet Minaj, die erfolgreichste Rapperin der USA, heute ab 21 Uhr ihre freche Hit-Show Pink Friday 2. Neben Mega-Hits wie Barbie World oder Super Bass stehen dabei auch eine reizüberflutende Video-Show und laszive Posen an Programm.

Cool: die Aftershow-Parties steigen in Wien. Ski Mask The Slump God (Freitag), Reezy (Samstag) und Don Toliver (Sonntga) bringen dabei den O-Klub zum Kochen.