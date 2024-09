× David Gilmour stürmt erstmals auf Platz 1

Mit „Luck and Strange“ erobert Pink-Floyd-Chef David Gilmour jetzt erstmals auch solo unsere Charts- gefeiert wird mit der ersten Tour seit 8 Jahren!

Mit Pink Floyd lachte er gleich 6 mal von der Chartspitze. Natürlich auch mit Klassikern wie „The Dark Side of the Moon“ (1973) oder der Single „Another Brick in The Wall“ (1980). Solo musste Gitarren-Virtuose David Gilmour freilich 46 Jahre darauf warten. Doch jetzt ist es endlich so weit: Mit dem neuen Album „Luck and Strange“ stürmt er in den offiziellen Austria-Top-40 Charts von 0 auf 1. Das erste Chart-Gold in Österreich nach zwei Mal Silber: „Rattle That Lock“ (2015) und „On an Island“ (2006).

© Sony Music ×

© DavidGilmour.com ×

Das sind die Austria-Top-40 der KW 37:

1. David Gilmour, Luck and Strange

2. Semino Rossi, Magische Momente

3. Ayliva, In Liebe

4. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

5. Herbert Pixner Projekt, From the Dark Side of the Alps

© Polly Samson ×

Der Triumph in Österreich folgt einem weltweiten Trend: Auch in England, Deutschland, Italien, Schweden oder den US-Rock-Charts hält Gilmour aktuell Platz 1. „Ich fühle mich sehr geehrt, ein weiteres Nummer-eins-Album zu haben, und es ist toll, aus all den Kommentaren und Nachrichten zu ersehen, dass es Ihnen genauso viel Spaß macht, das Album anzuhören, wie wir es genossen haben, es zu machen“ freut sich Gilmour auf Facebook über den Erfolg.

© zeidler ×

© zeidler ×

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit der ersten Tournee seit 8 Jahren, bei der Gilmour neben dem kompletten Hit-Album „Luck and Strange“ auch Pink-Floyd-Klassiker wie „Wish You Were Here“, „Time“ oder „Comfortably Numb“ anstimmen will. Am Freitag und Samstag steigt dafür das Warm-Up in Brighton. Ab 27. September folgen dann insgesamt 21 Konzerte in Rom, London, New York und Los Angeles.