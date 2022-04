"Mr. Red Bull": Das ist Ralf Rangnick

Morgen soll es offiziell werden - neuer ÖFB-Trainer wird Ralf Rangnick. So tickt der aktuelle ManUnited-Coach und Star-Trainer aus Deutschland.

Was für ein Knaller in der österreichischen Fußball-Welt! Ralf Rangnick soll morgen vom ÖFB-Präsidium als neuer Teamchef abgesegnet werden. Der 63-Jährige arbeitet noch bis Saisonende als Interimscoach von Manchester United, seine Nachfolge tritt im Sommer der Niederländer Erik ten Hag an.

Davor war Rangnick unter anderem bei Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und RB Leipzig tätig. Im Sommer 2012 wurde er Sportdirektor bei Red Bull Salzburg und legte in den darauffolgenden drei Jahren den Grundstein für den sogenannten "Red-Bull-Fußball", der sich unter anderem stark über Pressing definiert.

Mit Rangnick an der Seitenlinie soll die geballte "Bullen-Power" auch das Nationalteam zum Erfolg führen.