Sensation: Ralf Rangnick soll neuer Teamchef werden

Nicht Peter Stöger und wohl auch nicht Vladimir Petkovic! Ralf Rangnick soll laut Medienberichten der neue ÖFB-Trainer werden.

Noch einmal schlafen, dann steht der neue Teamchef offiziell fest. Zumindest kündigte der ÖFB an, dass der Foda-Nachfolger in der für morgen einberufenen Präsidiumssitzung bestätigt werden soll. Aller Voraussicht nach heißt der Mann an der Seitenlinie des Nationalteams doch nicht Peter Stöger - sondern Ralf Rangnick!

Er soll laut Medienberichten der neue Mann auf der ÖFB-Trainerbank sein. Der 63-jährige Pressing-Guru coacht aktuell Manchester United mit Cristiano Ronaldo in der Premier League, muss im Sommer aber Ajax-Coach Erik ten Hag weichen, der als neuer Trainer in Manchester vorgestellt wurde.

Davor war Rangnick unter anderem bei Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und RB Leipzig tätig. Im Sommer 2012 wurde er Sportdirektor bei Red Bull Salzburg und legte in den darauffolgenden drei Jahren den Grundstein für den sogenannten "Red-Bull-Fußball", der sich unter anderem stark über Pressing definiert.