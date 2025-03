× Pink Floyd rocken mit legendärer Pompeii-Show unsere Kinos

1972 rockten Pink Floyd in den Ruinen von Pompeii. Jetzt wird eines der legendärsten Konzerte aller Zeiten neu aufgelegt. Auf CD, DVD und für eine Kino-Show.

„Pink Floyd in Pompeii“ - In der Schulzeit war das für viele im Musikunterricht die willkommene Abwechslung zur trägen Klassik: jetzt, im Zuge eines 400-Millionen-Dollar-Deals mit Sony Music, wird die legendäre Aufnahme in den Ruinen der im Jahr 79 nach Christus zerstörten Stadt neu aufgelegt. Am 2. Mai kommt die CD „Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" und die DVD in restaurierter 4K-Qualität, 5.1 Surround und Dolby Atmos Version.

© Sony Music ×

© Sony Music ×

Als Einstimmung gibt es schon am 24. April gibt‘s die große Kino-Show. Da rocken Roger Waters, David Gilmour und Co. mit ewigen Klassikern wie „Echoes“ oder „Careful With That Axe, Eugene“ ausgewählte heimische Cineplexx Center.

© Sony Music ×

Der Film dokumentiert Pink Floyd in einer entscheidenden Schaffensphase: Vor der spektakulären Kulisse des antiken Amphitheaters von Pompeji spielte die Band im Oktober 1971 ein einzigartiges Set – ganz ohne Publikum. Drummer Nick Mason beschreibt den Film als „ein seltenes und einmaliges Zeugnis unserer Live-Performances vor dem Erscheinen von The Dark Side of the Moon.“