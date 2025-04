Minecraft-Film: Viraler Trend sorgt in US-Kinos für Chaos

Was als harmloser Kinobesuch begann, endete für viele in einem wahren Ausnahmezustand.

Der neu gestartete Minecraft-Film sorgt derzeit international für heftige Reaktionen im Publikum. In sozialen Netzwerken kursieren unzählige Videos, in denen Jugendliche laut schreien, Popcorn durch die Luft wirbelt – und sogar Polizeibeamte zum Einsatz kamen. Der Film, angelehnt an das beliebte Videospiel, scheint bei manchen Fans etwas mehr als nur Begeisterung ausgelöst zu haben.

the minecraft movie is truly one of the worst movies i’ve ever seen but the universal reaction to “chicken jockey” im seeing made it all worth it. pic.twitter.com/0mxgliSYEp — ollie ???????????? (@ollie_twt) April 5, 2025

Am Premierenwochenende feierte A Minecraft Movie einen beachtlichen Start an den Kinokassen. Innerhalb der ersten Tage spielte der Film rund 301 Millionen US-Dollar ein (umgerechnet etwa 278 Millionen Euro, Stand Anfang April 2025). Doch nicht nur die Einnahmen sorgten für Schlagzeilen – auch die Zustände in den Kinos.

Happened to overhear a Chicken Jockey moment pic.twitter.com/TUvwMqrZRq — Loke???? (@InsaneLoke) April 5, 2025

Viele Besucher meldeten chaotische Szenen. Videos zeigen, wie Jugendliche laut Szenen aus dem Film nachrufen, sich dabei gegenseitig filmen und Popcorn in die Luft werfen. Besonders eine Zeile aus dem Film wurde zum Auslöser für lautstarke Reaktionen: „CHICKEN JOCKEY!“

Daher kommt dieser Ausruf

Die Szene, um die sich alles dreht, zeigt die Figuren Steve (gespielt von Jack Black) und einen von Jason Momoa dargestellten Charakter. Sie stehen in einem Boxring – ihnen gegenüber ein würfelförmiges Huhn aus dem Minecraft-Universum, auf dessen Rücken ein Baby-Zombie sitzt. Nachdem der Zombie auf das Huhn stürzt, ruft Steve laut: „CHICKEN JOCKEY!“ – ein direkter Bezug zum Spiel, in dem solche Kombinationen durchaus vorkommen.

Minecraft movie aftermath is INSANE…



Arrest these nerds.

pic.twitter.com/aCh600xtpB — DramaAlert (@DramaAlert) April 6, 2025

Diese Szene war bereits im Trailer zu sehen, der im Februar veröffentlicht wurde. Fans kannten sie also schon im Voraus und warteten förmlich auf diesen Moment. Als es im Kino so weit war, war die Reaktion laut und überschwänglich – in vielen Fällen wohl zu laut.

Soziale Netzwerke explodieren

Ein Nutzer auf X (früher Twitter), @ollie_twt, schilderte seine Erlebnisse wie folgt: „Die Leute hinter mir haben ihre Shirts ausgezogen, vorne sind einige sogar aufgestanden. Das war das lauteste Kino, in dem ich je war – und es war großartig.“ Auf TikTok sind ebenfalls zahlreiche Videos im Umlauf. In einem davon trägt eine Person eine andere auf den Schultern – offensichtlich eine Nachstellung des „Chicken Jockey“. In einem weiteren Clip sieht man, wie ein Teenager gleich zwei Eimer Popcorn über das Publikum ausschütten will – genau in dem Moment, in dem die besagte Szene im Film läuft.

Doch nicht jeder hatte Spaß. Mehrere Besucher meldeten, dass der Kinospaß durch das laute Geschrei, Klatschen und ständige Filmen massiv gestört wurde. Eltern, die mit kleinen Kindern ins Kino kamen, waren oft verwundert oder verärgert. Auch Personen, die nicht regelmäßig auf Social Media unterwegs sind, verstanden offenbar den Hype nicht und fühlten sich fehl am Platz.

Mitarbeitende der Kinos beklagen sich inzwischen ebenfalls – in Online-Foren berichten sie von zusätzlichen Reinigungsarbeiten und von Gästen, die Getränke durch die Gegend werfen. In einigen Fällen musste sogar die Polizei gerufen werden, um einzelne Besucher des Saals zu verweisen.

This is literally the entire reason why I’m putting off seeing A Minecraft Movie until late April when it’s calmed when clowns like those ruin the experience for everyone else by yelling “RELEASE” and throwing popcorn everywhere



No wonder the employees get pissed. I would too pic.twitter.com/AJEOxAKcGD — 『 ???????????????????????????? ???????????????????????????? 』 ???????????????????????? (@CAM_17_EDWARDS_) April 5, 2025

Trotz allem dürfte das Filmstudio Warner Bros. mehr als zufrieden sein. Die Aufmerksamkeit – vor allem online – bringt dem Film zusätzliche Aufmerksamkeit und lockt weitere Kinobesucher an. Es wird bereits spekuliert, ob A Minecraft Movie sogar The Super Mario Bros. Movie übertreffen könnte, der bisher die höchsten Einnahmen unter den Videospielverfilmungen verzeichnete.