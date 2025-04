Blut & Sex: So heftig wird neue Hit-Serie "Hunyadi"

Wie "Vikings" auf ungarisch-österreichisch: Bald ist "Hunyadi" im ORF zu sehen.

Bei diesem neuen Historien-Knaller hat Hit-Produzent Oliver Auspitz ("Biester", "Schnell ermittelt") von der MR-Film ordentlich mitgemischt: Mit "Hunyadi - Aufstieg zur Macht" (Wird auc unter dem Titel "Rise of the Racen" geführt) müssen wir uns nicht hinter Historien-Action-Smashern wie "Vikings" oder der fiktiven Hit-Serie "Game of Thrones" verstecken!

Darum geht's

Denn: Die europäische Geschichte der 15. Jahrhunderts vereint alle Faktoren, auch sie war brutal, blutig, voller Machtkämpfe und... Sex! In "Hunyadi" dreht sich nun alles um den ungarischen Feldherren János Hunyadi. Diese Serie ist übrigens eine der teuersten Serien-Produktionen, die je in Europa umgesetzt wurde.

Habsburger mischen mit

Europa ist im 15. Jahrhundert von den Machtspielen und Verschwörungen der herrschenden Adelsfamilien geprägt und wird von den Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reiches bedroht. Neben Murathan Muslu als Sultan Murad sind auch Laurence Rupp (Albrecht) und Cornelius Obonya (Friedrich) als Habsburger zu sehen. Opulent inszeniert von Robert Dornhelm u.a.

Europa im 15. Jahrhundert

János Hunyadi muss als Kind mit ansehen, wie seine Familie bei einem Überfall osmanischer Krieger auf die ungarische Burg Hunyad ums Leben kommt. Jahre später steht er als junger Mann im Dienst des serbischen Herrschers George Brankovic. Dort verliebt er sich in dessen Tochter Mara und lernt die kämpferische Erzsébet Szilágyi kennen. Um Serbien vor osmanischen Truppen zu schützen, will Brankovic seine Tochter Mara dem Sultan Murad zur Frau geben.

Facts

Für die zehnteilige Serie waren Hunderte von Komparsen und etwa 100 Pferde an gigantischen Sets in der Nähe von Budapest im Einsatz. Es ist eines der größten Serienprojekte der europäischen TV-Geschichte ist unter Beteiligung des ORF in Ungarn entstanden. "Rise of the Raven" ist ein Historiendrama nach wahren Begebenheiten, das mit einem Budget von 56 Millionen Euro an mehr als 170 Drehtagen produziert wurde. Zum Vergleich: Ein "Tatort"-Krimi kostet um die 1,5 Millionen Euro.

Sendehinweis

„Hunyadi – Aufstieg zur Macht“ ab 21. April, jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr – auf ORF ON ist die gesamte Serie vorab ab 14. April zu sehen. Die ersten Episoden werden am 21. April von der neuen ORF-Dokumentation „Hunyadi – Der Reiz des Mittelalters“ begleitet.