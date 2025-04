× “Mission Impossible 8”: 1. Blick auf letzten Einsatz von Tom Cruise

Am 21. Mai startet Tom Cruise seine letzte „Mission Impossible“. Der 1. Trailer für den 8. Teil liefert Hochkarätige Action.

Kopfüber an einem gelben Propeller-Flugzeug hängend, heikle Unterwasser-Mission in einem U-Boot und gefährliche Kampfszenen mit einem Messer – Tom Cruise zündet ab 21. Mai bei uns im Kino wieder ein Action-Feuerwerk. Mit „Mission Impossible 8: The Final Reckoning“ beendet er seine Hit-Serie als James-Bond-würdiger Geheim-Agent Ethan Hunt.

Jetzt liefert der erste actionreiche Trailer eine spannende Vorschau auf den Blockbuster des Jahres. In 2.30 Minuten (Deutsche Version) bzw. 2.18 Minuten (Englisch) liefert Cruise zunächst eine Zusammenfassung des bisher Geschehen, u.a. den bekannten Drahtseilakt vom ersten Teil, sowie Ethan Hunts Einsatz an der Außenwand des Burj Khalifa. Und dann natürlich eine actionreiche Vorschau auf den neuen Kino-Hit

„Sie müssen mir vertrauen. Ein allerletztes Mal!“ heizt Cruise/Hawke dafür die Stimmung an. Auch auf einem Flugzeugträger und im Unterwasser Fight. "The Final Reckoning" erzählt mit u.a. Luther Stickell (Ving Rhames), Benji Dunn (Simon Pegg) und Grace (Hayley Atwell) die Geschichte vom 2023er Vorgänger "Dead Reckoning" weiter, in dem Hunt sich mit einer mächtigen Künstlichen Intelligenz duellierte.

Eigentlich sollte der Film schon 2024 in die Kinos kommen, unter anderem aufgrund des großen Hollywood-Doppelstreiks im vergangenen Jahr wurde der Kinostart aber auf 2025 verschoben. Ob es nach dem von Christopher McQuarrie inszenierten Blockbuster weitere Filme der Reihe geben könnte, ist derzeit unklar.