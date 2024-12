US-Marine ehrt Tom Cruise mit exklusiver Auszeichnung

Der Hollywood-Star Tom Cruise erhielt kürzlich eine der angesehensten Ehrungen der US-Marine, die nur wenigen Zivilisten zuteilwird.

Mit dieser Anerkennung reiht er sich in eine exklusive Gruppe von Persönlichkeiten ein, die sich durch herausragende Verdienste hervorgetan haben.

Ehrenvolle Auszeichnung durch die US-Marine

Tom Cruise, bekannt für seine actiongeladenen Filmrollen, wurde mit dem "US Navy Distinguished Public Service Award" ausgezeichnet. Diese Ehrung stellt die höchste Anerkennung dar, die die US-Marine einem Zivilisten verleihen kann. Der 62-jährige Schauspieler nahm die Auszeichnung von Carlos Del Toro, dem US-Marine-Minister, entgegen.

Es handelt sich um die höchste Auszeichnung der US-Marine, die an Zivilisten verliehen wird.

Die feierliche Zeremonie fand in den Long Cross Studios in Chertsey, Surrey (England), statt. Cruise zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd, hellblauer Krawatte und klassischen Anzugschuhen. Auf offiziellen Fotos ist er zu sehen, wie er dem Minister, der seinerseits einen grauen Anzug trug, die Hand schüttelte.

Der Schauspieler Tom Cruise wurde von Carlos Del Toro, dem US-Marineminister, mit dem US Navy Distinguished Public Service Award ausgezeichnet.

Die US-Marine verleiht diese Medaille an Zivilisten, die über einen längeren Zeitraum hinweg außergewöhnliche Leistungen im Interesse der Marine erbracht haben. Cruise wurde für seine Verdienste in Verbindung mit der Filmreihe Top Gun gewürdigt. Die Filme prägten nicht nur das öffentliche Bild der Marineflieger, sondern hatten auch einen messbaren Einfluss auf die Rekrutierungszahlen der Marine.

Frühere Preisträger: Spielberg und Hanks

Bereits zuvor wurden prominente Persönlichkeiten für ihre kulturellen Beiträge zur Würdigung der Marine ausgezeichnet. Steven Spielberg und Tom Hanks erhielten 1999 für ihren Film Der Soldat James Ryan dieselbe Ehrung. Die Verleihung fand damals auf der USS Normandy in Port Everglades (Florida, USA) statt, im Rahmen der Feierlichkeiten zum Veteranentag. Spielberg lobte die Opferbereitschaft der Veteranen mit den Worten: „Gott segne alle Männer und Frauen, die gedient haben. Der Preis der Freiheit war niemals höher.“

Der Film Der Soldat James Ryan spielt 1944 in Frankreich und folgt der Geschichte eines Bataillons, das beauftragt wird, den Soldaten James Ryan zu finden. Das Werk erhielt sechs Oscars und wird bis heute als eines der besten Kriegsdramen angesehen.

Top Gun: Ein Film mit nachhaltigem Einfluss

Cruise’s Verbindung zur US-Marine reicht jedoch weiter zurück. Bereits 2020 wurde er zusammen mit Jerry Bruckheimer, dem Produzenten von Top Gun, zum Ehrenpiloten der Marine ernannt. Diese Ehrung erfolgte bei den Paramount Studios in Los Angeles (Kalifornien, USA).

Tom Cruise in der Rolle des Lt. Pete "Maverick" Mitchell im Klassiker "TOP GUN", dem erfolgreichsten Film des Jahres 1986.

Die Marine begründete damals: „Es gibt keinen ikonischeren Luftfahrtfilm als Top Gun aus dem Jahr 1986. Dieser Film hat nicht nur die Herzen von Millionen erobert, sondern auch einen nachhaltigen positiven Effekt auf die Rekrutierung von Marinefliegern gehabt.“

Die Fortsetzung: Top Gun: Maverick

Im Jahr 2021 erschien die Fortsetzung Top Gun: Maverick, die erneut unter der Leitung von Cruise und Bruckheimer produziert wurde. Der Film wurde für seine authentische Darstellung der Marinefliegerei gelobt. Sowohl Cruise als auch Bruckheimer erhielten Anerkennung für ihre Arbeit, die die Werte und die Fähigkeiten der US-Marineflieger in den Mittelpunkt stellte. Als Ehrenpiloten dürfen beide nun die goldenen Flügel der Marineflieger tragen – eine Auszeichnung, die weltweit nur wenigen zuteilwird.

Andere prominente Ehrenpiloten

Zu den wenigen anderen Ehrenpiloten gehört Bob Hope, die Comedy-Legende. Er wurde 1986 für seine unermüdliche Unterstützung der Truppen geehrt, nachdem er bei mehr als 50 Touren der United Service Organizations tausende Soldaten weltweit unterhalten hatte.