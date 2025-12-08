"Traumschiff"-Star Barbara Wussow: SO hat sie zehn Kilo in acht Wochen abgenommen

Barbara Wussow hat in acht Wochen zehn Kilo verloren – nicht aus Schönheitsgründen, sondern für ihre Gesundheit, wie sie bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala erzählt.

Austro-Aktrice Barbara Wussow beschreibt ihren klar strukturierten Diätplan: morgens ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen. Mittags dasselbe. Abends nichts. Eine Form der Ernährung, die viel mentale Stärke erfordert. Wussow verrät der "Bild"-Zeitung: "Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl."

Barbara Wussow und Sohn Nikolaus Fortell. © Getty

Während sie sich selbst an den reduzierten Plan hielt, kochte sie für ihre Familie ganz normal weiter. Die Herausforderung, dabei standhaft zu bleiben, kennt jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat. Auf dem "Traumschiff" sei ein solches Durchhalten jedoch kaum möglich, erzählt sie. Das Essen an Bord sei einfach zu gut.

Unterstützung vom Sohn

Zur Spendengala erschien Wussow mit ihrem Sohn Nikolaus Fortell. Er ist Zauberkünstler und zeigt sich stolz: "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis." Die Familie um Wussow und Ehemann Albert Fortell besteht neben Nikolaus auch aus Tochter Johanna.

„Traumschiff“ in der Südsee

Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen und Barbara Wussow. © ZDF/Dirk Bartling

Am 2. Weihnachtsfeiertag führt das "Traumschiff" sein Publikum in die Südsee. Die MS Amadea steuert Bora Bora an, mit türkisfarbenem Wasser, weißen Stränden und üppigen Vulkanlandschaften. In der Folge "Das Traumschiff – Bora Bora" ist Barbara Wussow erneut Teil der Besatzung.