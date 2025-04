Rainhard Fendrich: Tourstart mit "Schularbeitsgefühl"

70 Jahre und kein bisschen leise. Am Freitag startet Rainhard Fendrich in Rosenheim seine Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“. Ab 25. April rockt er mit XXL-Programm und allen Hits auch quer durch Österreich.

„Das wird eine unglaubliche Herausforderung, weil eine große Erwartungshaltung da ist. Und da hab‘ ich schon das Schularbeitsgefühl.“ Nach dem großen oe24-Interview-Aufreger („Wir sind jetzt wieder das Nazi-Land“), dem beeindruckenden Chart-Sturm – mit der CD „Wimpernschlag“ holte er zum 17. Mal (!) Platz 1 der Austria Top 40 –, dem stillen 70er und einem umjubelten Präsentations-Konzert in Wien startet Rainhard Fendrich jetzt wieder live durch. Am Freitag steigt im bayrischen Rosenheim der Auftakt der Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“. „Es wird eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit. 33 Lieder wollen wir spielen, das hat schon fast Bruce-Springsteen-Dimensionen.“

© zeidler ×

© Instagram ×

Wie wahr: Auf Instagram liefert der Austropop-König bereits einen ersten Einblick auf die Setlist der Tour und verrät dabei schon mal 18 Songs des XXL-Programms, das vom 1980er Debüt „Zweierbeziehung“ bis zum aktuellen Hit „Nie wieder Jung sein“ eine hitgespickte Zeitreise liefert. Schmankerl wie „Zwischen eins und vier“, „Es tuat so weh wenn man verliert“ oder „Auf und davon“ inklusive. Die großen Mitsing-Hymnen „Strada del Sole“ und „I am from Austria“ ja sowieso. „Das hat sich längst verselbstständigt und ist jetzt wieder aktueller denn je!“

© zeidler ×

Das sind die Österreich-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn, Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

28. Oktober: Graz, Stadthalle

31. Oktober: Innsbruck, Olympiahalle

© zeidler ×

Am 25. April feiert Fendrich mit seiner Hit-Show dann auch die Österreich-Premiere in der Wiener Stadthalle, der er bis zum 31. Oktober noch 8 weitere Austro-Konzerte folgen lässt. 2026 will er dann noch mit einigen Open Air Konzerten nachlegen. „Ich plane aber nicht mehr langfristig. Ich mach jetzt die Tournee, auf die freu ich mich, für die fühl ich mich fit. Dann schau ich, wie es mir geht.“