× Rainhard Fendrich holt zum 17. Mal Platz 1

Mit der neuen CD „Wimpernschlag“ stürmt Rainhard Fendrich wie erwartet in den Austria Top 40 von 0 auf 1. Dazu schafft er damit in Deutschland gleich seinen allergrößten Hit: erstmals in den Top-10!

Im November 1990 musste er sich mit dem Album „Von Zeit zu Zeit“ hinter Herbert Grönemeyer („Luxus“) und STS („Jeder Tag zählt“) mit Platz 3 begenügen. Doch seitdem holte Rainhard Fendrich noch mit jeder neuen CD Chart-Gold. Gleich 10 Mal in Folge! Jetzt folgt der 11. Streich. Die neue CD „Wimpernschlag“, mit der er seit dem 31. Jänner auch felsenfest die Spitze der iTunes-Charts hält, stürmt nun wie erwartet auch in den Austria Top 40 von 0 auf 1. Sein bereits 17. Top-Hit in Österreich. Einzig das Neujahrskonzert war noch öfter auf Platz 1.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© Universal Music ×

Zum Chart-Triumph in Österreich kommt der Achtungserfolg in der Schweiz (Platz 18) und die riesige Hitparaden-Überraschung in Deutschland. Mit „Wimpernschlag“ schafft Fendrich dort sensationell Platz 7 und damit seine allererste Top-10-Platzierung mit einem Album in Deutschland.

Das sind die Austria Top 40 der Woche vom 31. Jänner bis zum 6. Februar:

1. Rainhard Fendrich, Wimpernschlag

2. The Weeknd, Hurry Up Tomorrow

3. Wr. Philharmoniker, Neujahrskonzert 2025

4. Melissa Naschenweng, Alpenbarbie

5. Linkin Park, From Zero

© TZOe Zeidler-Künz ×

Gefeiert wird mit der großen Jubiläumstournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“, die Fendrich am 11. April im Rosenheim aus der Taufe hebt und für die er ab 25. April gleich 9 Österreich-Konzerte fixiert hat. „Es wird eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit.“