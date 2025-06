Salzburgs Gegner in der Klub-WM: Der große OE24-Check

Salzburg trifft bei der neuen 32er-Klub-WM in den USA auf Pachuca, Al-Hilal und Real-Madrid - Hier die Gegner vom Vizemeister im Check:

Österreichs Vizemeister trifft in der Gruppe H der Klub-WM auf historische Gegner. Am 19. Juni geht's um Mitternacht gegen CF Pachuca los, gefolgt von Al-Hilal am 23. Juni und zum Abschluss wartet am 27. Juni Real Madrid um 03:00 Uhr. Gehen wir genauer auf Salzburgs Gegner ein:

CF Pachuca: Vom Pressing zur Konter-Taktik

Der mexikanische Traditionsklub CF Pachuca (gegründet 1892) qualifizierte sich über den Gewinn des CONCACAF Champions Cup 2024 für die Klub-WM. Unter dem früheren Coach Guillermo Almada (55) war Pachuca für aggressives hohes Pressing bekannt, wollte den Gegner früh unter Druck setzen. Mit dem neuen Trainer Jaime Lozano (46), der zuletzt das mexikanische Nationalteam interimistisch betreute, vollzieht sich nun ein Stilwandel:

Lozano steht für robuste Defensive und schnelles Umschaltspiel, wie er es zuvor bei Necaxa (Mexiko) praktizierte. Das Team bringt wenig Starpower mit, ist dafür aber taktisch diszipliniert und physisch stark. Beim Intercontinental Cup im Dezember 2024 gab es eine Pleite gegen Real Madrid im Finale.

Aber: Trotz der 0:3-Niederlage kamen sie auf die gleiche Anzahl an Schüssen (12), davon 4 aufs Tor (Real Madrid: 5), wie die Königlichen. Ein Gegner, den Salzburg keineswegs unterschätzen darf.

Spieler im Fokus

Gefährlichster Mann im Kader ist der 35-jährige Stürmer Salomón Rondón (35), der auf eine lange Karriere in Europa zurückblicken kann - unter anderem in Spanien, Russland und England. Er kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 26 Tore und 6 Vorlagen in 46 Spielen.

Al-Hilal: Milliardenklub mit Star-Ensamble

Der saudi-arabische Hauptstadt-Klub Al-Hilal ist mit einer wahren Star-Truppe bei der Klub-WM vertreten, finanziert vom mächtigen Staatsfonds des Wüstenstaates. Im Kader stehen internationale Topspieler wie Kalidou Koulibaly (33), João Cancelo (31), Renan Lodi (27), Rúben Neves (28), Sergej Milinkovic-Savic (30) und Goalgetter Aleksandar Mitrovic (30).

Besonders Mitrovic sticht heraus: Der serbische Stürmer erzielte in der vergangenen Saudi-Saison 19 Ligatore und gilt als Zielspieler Nummer eins in Al-Hilals wuchtigem Umschaltspiel.

Locken mit Millionen

Doch der Kader soll noch größer werden: Im Vorfeld der Klub-WM soll der Verein mit Mega-Gehältern noch Zinedine Zidane (52) als Trainer zu verpflichten versucht haben, ohne Erfolg. Auch Top-Stürmer Victor Osimhen (26) und Außenverteidiger-Flitzer Theo Hernandez (27) sollen auf der Wunschliste, ebenso wie Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes (30), gestanden haben.

Letztlich kam mit Simone Inzaghi (49) ein Top-Trainer, der für seine starke Defensivorganisation und gefährliche Standards und blitzschnellem Umschaltspiel bekannt ist. Für Salzburg wird das Duell gegen den saudischen Milliardenklub eine der größten Herausforderungen in Gruppe H.

Real Madrid: Gegenpressing-Maschine und Offensivpower

Der größte Brocken für Salzburg kommt aus Europa: Real Madrid, 15-facher Champions-League-Sieger und Rekordtitelträger bei Klub-Weltmeisterschaften. In der Gruppe H warten die Königlichen auf die Bullen, angeführt von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (26), der vergangene Saison insgesamt auf unfassbare 43 Tore in 56 Spielen kam.

Der pfeilschnelle Angreifer stellt bei Real der offensive Fixpunkt und bringt neben Tempo auch Torgefahr auf Weltklasse-Niveau mit. Gemeinsam mit Flügel-Zauberer Vinícius Júnior (24) sorgt Madrids Angriff für Albträume in jeder Abwehrreihe.

Alonso neuer Chefcoach

In den USA führt Neo-Coach Xabi Alonso (43), der von Leverkusen kam, erstmals das Zepter - sein Spielstil: intensives Gegenpressing und das Erzwingen von Fehlern über die Außenbahnen.

Spannend: David Alaba, nach zäher Meniskusverletzung wieder im Mannschaftstraining, könnte in den USA sein Comeback geben. Der ÖFB-Teamkapitän steht allerdings nach den Verpflichtungen von den Verteidigern Dean Huijsen (20) und Trent Alexander-Arnold (26) unter Druck beim Kampf um einen Stammplatz.

Fazit

Salzburg erwartet eine harte Gruppe: drei Spiele gegen unterschiedlich strukturierte Gegner, die jeweils große Hürden darstellen. Aber genau das zeichnet die Klub-WM auch aus. Los geht's am Samstag um 02:00 Uhr (MESZ) wenn Beckham-Verein Inter-Miami CF mit Weltstar Lionel Messi (37) gegen Al-Ahly SC aus Ägypten trifft.