Schon wieder ausverkauft! Hype um Fallwickls "Elisabeth!" im Burgtheater

Stefanie Reinsperger als gewaltige Sisi in Theaterstück von Mareike Fallwickl.

Am 10.8. gab es Karten für die nächsten zwei Termine von "Elisabeth!" (Regie Fritzi Wartenberg)zu ergattern, doch nur wer ganz schnell war, schaffte es, welche zu bekommen. Wenige Stunden nach dem Freischalten des Kontingents hieß es ausverkauft für die zwei Vorstellungen am 10. und 26.9. Stand 11.8. um 12:40 gab es noch ein einziges Stehplatzticket für die zweite Vorstellung zu haben!

Doch warum ist der Hype um dieses Theaterstück so groß? Weil es eine Abrechnung mit dem picksüßen Sisi-Mythos ist. Autorin Mareike Fallwickl fasst zusammen: "Wir erinnern uns an: die zarte, süße Sisi, eingesperrt am Hof, ausgeliefert der Schwiegermutter, an die ruhelose, verbitterte Ehefrau, an die ewig Darbende, bleich und schmal, beklagenswert, ein ätherisches Geflatter, an die Abwesende, rastlos, ruhelos, die Kaiserin, die Reiserin, die Leerstelle im Leben ihrer Kinder, die Leerstelle in der Hofburg".

© Tommy Hetzel

Schauspielerin Stefanie Reinsperger begeistert mit vollem Einsatz in der Hauptrolle, die sich während des Stückes wandelt - sie demontiert die Kultfigur bis hin zu einer Verwandlung in Sisis Gatten Franz Joseph. Bei der Premiere gab es dafür minutenlangen Applaus mit Standing Ovations.