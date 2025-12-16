Emily in Paris: Staffel 5 startet diese Woche!

Kurz vor Weihnachten feiern Fans von Emily in Paris den Start der fünften Staffel des Netflix-Hits. Ab 18. Dezember begleiten wir Lily Collins nach Rom und Venedig.

Ihr bisher vielseitigstes Abenteuer startet Emily Cooper, die stylische US-Influencerin, die einst ihre Agentur-Karriere in Paris begann. Inzwischen hat es die von Lily Collins entzückend gespielte Auswanderin nach Rom verschlagen, wo die Marketingexpertin ein neues Leben beginnt. Beruflich wie auch privat. Denn Emily ist erwachsener geworden.

© GIULIA PARMIGIANI / NETFLIX

Emily, die Fünfte

Doch „bevor es richtig losgehen kann mit dem schönen Leben in Italien, hat Emily einige Herausforderungen zu meistern. Kaum ist die frischgebackene Agenturchefin in ihrem neuen Zuhause angekommen, werden ihre Pläne, sich voller Tatendrang ihrer Arbeit und dem Leben zu widmen, durch herbe Rückschläge durchkreuzt“, so die Ankündigung der fünften Staffel des Serien-Hits, der Emily- und Fashion-Fans die Weihnachtsfeiertage versüßen wird.

Bei den Dreharbeiten im August sorgte der Serien-Cast für Furore. Das Ergebnis ist ab 18.12. auf Netflix zu sehen. © Netflix

Turbulent

Ihre Position in der Agentur gerät ins Wanken, alte Spannungen brechen auf, loyale Bindungen werden getestet und Emily muss erstmals entscheiden, ob Karriere oder Beziehungen Vorrang haben. Auch privat bleibt es turbulent: Der Serien-Teaser zeigt Emily verliebt mit Marcello, gespielt von Eugenio Franceschini. Doch auch Gabriel (Lucas Bravo) wird wieder eine Rolle spielen... Ihre Freundin Mindy hingegen steht endlich vor ihrem musikalischen Durchbruch, findet sich aber mitten in einem Machtspiel der Entertainment-Szene wieder.

Stylisch unterwegs ist Emily alias Lily Collins wieder mit ihrer Freundin Mindy (Ashley Park), die ihre Gesangskarriere verfolgt. © Netflix

Venedig

Die Schauplätze erzählen diesmal eigene Geschichten. Venedig, wo im August unter Jubel vieler Schaulustiger gedreht wurde, bildet den Rahmen für ein Galaprojekt von Emilys Agentur. Modisch hält freilich auch Staffel fünf, was Emily stets verspricht, wobei die Outfits ihre innere Entwicklung widerspiegeln sollen. So wird „Emily in Paris“ reifer, spannender und emotionaler – und bleibt dennoch das charmante Serienerlebnis, das Fans lieben.