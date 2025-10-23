Der Trailer zu Emily in Paris Staffel 5 ist da! Das verrät er über Emilys Leben in Rom

Der Trailer zu Emily in Paris Staffel 5 ist da! Emily startet in Rom ein neues Leben mit Marcello, während Gabriel ihr hinterherkommt. Alte Freundschaften, neue Liebe, Dolce Vita und glamouröse Outfits – wir zeigen die Details, die viele Fans garantiert übersehen haben.

Der Trailer zur fünften Staffel von "Emily in Paris" ist endlich da – und die Fans können es kaum erwarten. Diesmal heißt es: Bye-bye, Paris – buongiorno, Rom! Nach vier Staffeln voller Liebeschaos, Mode-Overload und dramatischer Selfies startet Emily Cooper (Lily Collins) in ein neues Kapitel ihres Lebens – und man erkennt sie kaum wieder.

© GIULIA PARMIGIANI / NETFLIX

Rückblick: So endete Staffel 4

Am Ende von Emily in Paris Staffel 4 zieht Emily nach Rom, um mit ihrem neuen Freund Marcello ein neues Leben zu beginnen. Klingt traumhaft, oder? Aber natürlich geht es nicht ohne Drama:

Gabriel erkennt, dass er Emily nicht verlieren möchte – das Finale deutet damit schon auf ein mögliches neues Liebesdreieck hin, denn er ist entschlossen, Emily nach Rom zu folgen.

Camille erfährt, dass sie doch nicht schwanger ist – behält es aber vorerst für sich und beschließt dann selbst ein Kind zu adoptieren.

Emily verlässt Paris also nicht nur räumlich, sondern auch modisch und emotional: Ein frischer Neuanfang wartet – inklusive Spannung, Herzklopfen und jeder Menge italienischem Flair.

Trailer-Details, die Fans feiern (oder verzweifeln lassen)

Der erste Teaser, der den weltweiten Start am 18. Dezember 2025 ankündigt, zeigt Emily in Bestform – selbstbewusst, elegant und ganz offensichtlich angekommen in Italien. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Zwischen Espressos, Designerblazern und Vespa-Rides verbergen sich einige subtile Hinweise auf kommende Dramen.

Die Agentur steht unter Druck : Emilys Start in Rom scheint zunächst ein Erfolg zu sein, bis eine kreative Idee schiefgeht und ihr ganzes Projekt ins Wanken bringt.

: Emilys Start in Rom scheint zunächst ein Erfolg zu sein, bis eine kreative Idee schiefgeht und ihr ganzes Projekt ins Wanken bringt. Gabriel ist (fast) Geschichte: Im Trailer fehlen sowohl Gabriel als auch Alfie – was viele Fans schmerzen dürfte.

Im Trailer fehlen sowohl Gabriel als auch Alfie – was viele Fans schmerzen dürfte. Marcello sorgt für Herzklopfen: Darstellerin Lily Collins selbst sagt über die neue Dynamik: „In Staffel 5 war ich besonders gespannt darauf, zu sehen, was zwischen meiner Figur und Marcello passiert. Wir wollen Emily jenseits ihres Urlaubsmodus erleben – und er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.“





Kein Gabriel, kein Alfie – und trotzdem jede Menge Gefühl

Ja, das Liebeskarussell dreht sich weiter, nur diesmal auf italienische Art. Der Trailer deutet an, dass Marcello nicht nur ein Flirt ist, sondern vielleicht endlich derjenige, bei dem Emily ankommt – emotional wie geografisch. Er steht für ein neues Kapitel: weniger Liebesdrama, mehr Ruhe, vielleicht sogar Balance.

© GIULIA PARMIGIANI / NETFLIX

Von Paris-Chic zu Rom-Eleganz

Und jetzt zur wirklich wichtigen Frage: Was trägt Emily in Rom? Der Trailer zeigt: weniger schrill, mehr grown-up. Der grün-weiß gestreifte Blazer? Früher Paris: „Wow, Emily fällt auf!“ Rom: „Ok, sehr chic, passt perfekt zum Café-Latte.“ Die Botschaft der Outfits: Emily findet langsam zu sich selbst. Sie hat immer noch Lust auf knallige Farben und auffällige Muster, aber jetzt strahlen ihre Looks mehr Selbstbewusstsein als Chaos. Besonders in Szenen mit Marcello scheint sie modisch und emotional zur Ruhe zu kommen – wer hätte gedacht, dass ein Mann tatsächlich Outfits beruhigen kann?

© GIULIA PARMIGIANI / NETFLIX

Neue Gesichter, neue Energie

Neben den bekannten Charakteren wie Mindy (Ashley Park) und Gabriel bringen auch einige neue Figuren frischen Wind in die Serie:

Minnie Driver als Princess Jane,

Bryan Greenberg als Jake,

Michèle Laroque als Yvette.

Diese Neuzugänge versprechen neue Spannungen, unerwartete Allianzen – und noch mehr elegante Dramen zwischen Espresso, Emotionen und E-Mails.

© GIULIA PARMIGIANI / NETFLIX

Ein Neuanfang mit Dolce Vita und Stil

Emily sagt Paris „Auf Wiedersehen“, Rom „Ciao!“ – und wir dürfen gespannt zuschauen, wie sie zwischen Karriere, Liebe und Mode endlich sie selbst wird.Der Trailer verrät genug, um uns hibbelig zu machen, aber nicht zu viel, um die Vorfreude zu verderben.