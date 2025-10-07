Wie sehr schützen uns Beziehungen vor Einsamkeit?

Eine aktuelle Parship-Studie zeigt, dass sich besonders im Herbst viele Menschen nach einer festen Beziehung sehnen – nicht nur aus Liebe, sondern auch, um der wachsenden Einsamkeit in der dunklen Jahreszeit zu entkommen. Aber wie sinnvoll ist das wirklich?

Der Herbst ist da – die Tage werden kürzer, die Luft kühler, und mit dem ersten Nebel zieht oft auch eine leise Sehnsucht ein. Während sich draußen die Blätter verfärben, wächst drinnen bei vielen das Bedürfnis nach Nähe. Nicht umsonst spricht man in dieser Jahreszeit von der „Cuffing Season“ – jener Phase, in der Singles plötzlich vermehrt Lust auf Zweisamkeit verspüren. Doch steckt dahinter wirklich der Wunsch nach Liebe, oder nur der Versuch, der Einsamkeit zu entkommen? Und kann eine Beziehung tatsächlich davor schützen, sich allein zu fühlen – oder beginnt die wahre Einsamkeit manchmal erst zu zweit?

Der neue Parship Einsamkeits-Index 2025 zeigt: Eine Beziehung schützt nicht automatisch vor Einsamkeit – auf die Qualität kommt es an.

Jede:r vierte Alleinerziehende fühlt sich einsam

Allein wohnen macht nicht automatisch einsam. Zwar ist das Einsamkeitsempfinden bei jenen am geringsten, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, am höchsten ist der Leidensdruck aber bei Alleinerziehenden, die mit Kind(ern), aber ohne Partner:in zusammenwohnen (eher bis äußerst einsam: 25 Prozent). Weniger als jede:r Dritte in dieser Gruppe gibt an, sich kaum bis gar nicht einsam zu fühlen (30 Prozent).

Trennung und perfekte Social-Media-Welt: wann Einsamkeit besonders stark ist

Insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren verspüren ein gesteigertes Einsamkeitsempfinden, wenn sie in sozialen Netzwerken Postings von Partys, Pärchen oder Reisen sehen (34 Prozent). Und auch eine Trennung wirkt sich bei Jüngeren stärker aus: Während sich 4 von 10 der Generation Z (41 Prozent) sowie der Millennials (42 Prozent) nach dem Beziehungsende besonders einsam fühlen, ist es bei Älteren nur noch jede:r Vierte (60-69 Jahre: 27 Prozent) bzw. jede:r Fünfte (70-79 Jahre: 19 Prozent).

Schützen Beziehungen vor Einsamkeit?

4 von 10 Singles (40 Prozent), die seit weniger als drei Jahren alleinstehend sind, fühlen sich dann auffallend einsam, wenn sie von Paaren umgeben sind. Mit steigender Singledauer sinkt das Unbehagen in solchen Situationen. Von den Langzeit-Singles, die seit mehr als 10 Jahren alleinstehend sind, fühlen sich nur noch 29 Prozent in der Gegenwart vieler Paare unwohl.

Eine Beziehung allein schützt zwar nicht automatisch vor Einsamkeit, ihre Qualität wirkt sich aber maßgeblich aus: Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Interessen sowie auf einer guten Konfliktbewältigung beruht, hat das Potenzial, Einsamkeit vorzubeugen. 7 von 10 Liierten, die sich kaum bis gar nicht einsam fühlen, geben an, Herausforderungen als Team anzugehen (71 Prozent) und sich Zeit als Paar zu nehmen (70 Prozent) – von den (äußerst) Einsamen stimmen dem weniger als halb so viele zu (34 Prozent bzw. 35 Prozent).