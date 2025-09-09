Überraschend: Heiraten Sie in diesem Alter, droht die Scheidung!

Gibt es überhaupt DEN perfekten Zeitpunkt, um zu heiraten? Laut einer Studie: Ja! Sie zeigt, dass das richtige Heiratsalter tatsächlich entscheidend für das Glück einer Ehe sein kann.

Junge Ehen sind zum Scheitern verurteilt, und wer später heiratet, bleibt für immer zusammen? Dieser Mythos ist weit verbreitet, doch ist da wirklich etwas dran? Der Soziologe Nicholas Wolfinger von der University of Utah wollte herausfinden, wie das Alter das Scheidungsrisiko beeinflusst. Seine Studie zeigt, dass Paare, die in einem ganz bestimmten Alter den Bund der Ehe eingehen, tatsächlich weniger Gefahr laufen, später in einer emotional und finanziell belastenden Scheidung zu enden.

Der perfekte Heiratszeitpunkt

Laut Wolfingers Auswertung liegt das perfekte Alter für die Eheschließung zwischen 28 und 32 Jahren. Wer früher oder zu später den Schritt wagt, riskiert eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Scheidung. Dieses Phänomen nennt der Soziologe die „Goldilocks-Theorie der Ehe“: Nicht zu früh, nicht zu spät – sondern genau richtig.

In diesem Alter droht die Scheidung

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Teenager-Ehen haben nach fünf Jahren ein Scheidungsrisiko von satten 38 Prozent, bei Paaren Anfang 20 liegt die Zahl bei 27 Prozent. Wer jedoch zwischen 25 und 29 Jahren heiratet, hat nur noch eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Trennung, und bei 30- bis 34-Jährigen sinkt das Risiko sogar auf 10 Prozent. Danach steigen die Chancen auf eine Scheidung wieder leicht an.

Hier prallen Träume, Karrierevorstellungen und Lebensziele aufeinander und oft entpuppt sich das „Ja-Wort“ als Fehler, der später schwer zu korrigieren ist.

Das Geheimnis für ein langes Eheglück

Natürlich, das Alter allein ist nicht der alleinige Schuldige! Langfristige Stabilität einer Beziehung hängt von weitaus mehr Faktoren ab: Kommunikation, Konfliktbewältigung, gemeinsame Werte und Lebensziele spielen eine ebenso wichtige Rolle. Paare, die in der Lage sind, diese Herausforderungen zu meistern, überstehen auch schwierige Zeiten.

Vielleicht ist der wahre Schlüssel zur glücklichen Ehe doch weniger das Alter als vielmehr die Bereitschaft, sich immer wieder neu aufeinander einzulassen.