Überraschende Studie: In diesem Alter lernen die meisten ihre wahre Liebe kennen

Wann begegnen Sie der Liebe Ihres Lebens? Studien zeigen spannende Zahlen: Während manche Paare sich schon früh finden, treffen andere erst später auf „die Eine“ oder „den Einen“. Besonders ein Alter sticht dabei heraus – und könnte Sie überraschen.

Die Frage aller Fragen: Gibt es das perfekte Alter, in dem man seine große Liebe trifft? Während manche Paare sich schon in der Schulzeit kennenlernen und gemeinsam durchs Leben gehen, schwören andere darauf, dass wahre Liebe erst später passiert – wenn man „bereit“ ist. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu?

© Getty Images

Liebe ist auch eine Frage der Umstände

Zuerst mal: Es gibt kein Patentrezept. Ob Studium, Karriere, Auslandsaufenthalt oder einfach die Suche nach sich selbst – unser Lebensweg beeinflusst stark, wann wir für eine ernsthafte Beziehung offen sind. Menschen mit längerer Ausbildung heiraten meist später und lernen ihre Partner:innen oft erst mit knapp 30 kennen.

© Getty Images

Kultur & Umfeld spielen mit

Auch der kulturelle Hintergrund hat einen Einfluss: In manchen Gesellschaften ist es üblich, sehr früh zu heiraten, während in anderen Ländern eine spätere Hochzeit normal ist. Und selbst innerhalb eines Landes gibt es Unterschiede – Menschen in Städten haben durch die größere Auswahl an Freizeitangeboten und sozialen Kontakten oft andere Chancen als jene in kleineren Gemeinden.

Dating im digitalen Zeitalter

Apps wie Tinder, Bumble oder Hinge haben alles verändert. Rund 40 Prozent der Beziehungen entstehen mittlerweile online. Das vergrößert zwar den Kreis der möglichen Partner:innen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich: lockere Beziehungen, weniger klare Erwartungen – und manchmal einfach die Qual der Wahl.

© Getty Images

Wann trifft man „die Eine“ oder „den Einen“?

Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass die meisten Menschen ihren zukünftigen Ehepartner Mitte bis Ende 20 kennenlernen. Im Durchschnitt lernen Frauen ihre wahre Liebe mit 26 Jahren kennen – und Männer mit 28 Jahren.

Am Ende zeigt sich: Liebe lässt sich nicht planen – aber manchmal hat die Statistik eben doch ein Wörtchen mitzureden.