Dunkle Schokolade als Jungbrunnen: Neue Studie entdeckt Anti-Aging-Effekt

Dass Schokolade glücklich macht, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber könnte sie vielleicht auch unser biologisches Alter verlangsamen? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein – und genau das hat ein Forschungsteam des King's College London nun untersucht.

In der Weihnachtszeit lockt gefühlt aus jeder Ecke Schokolade – sei es als Weihnachtskeks, Adventkalenderüberraschung oder heiße Trinkschokolade. Die verführerische Süße, der zart schmelzende Geschmack und der kleine Energieschub zwischendurch machen die Schokolade zu einem beliebten Alltagsgenuss. Dass sie dabei glücklich macht, wissen die meisten: Schon ein Stück kann die Stimmung heben und für gute Laune sorgen. Aber was, wenn Schokolade nicht nur die Seele, sondern auch den Körper jung halten könnte?

Genau das haben Forscherinnen und Forscher des King's College London untersucht. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein bestimmter Inhaltsstoff in dunkler Schokolade – Theobromin – möglicherweise das biologische Altern verlangsamen könnte. Theobromin steckt vor allem in Kakaobohnen und ihren Produkten und ist bereits für seine positiven Wirkungen auf Herz-Kreislauf-System, Blutdruck und Laune bekannt.

© Getty Images

So lief die Studie ab

Die Forschenden nutzten Daten von 509 Teilnehmern der TwinsUK-Studie. Im Blut der Probanden bestimmten sie den Theobrominspiegel und verglichen diesen mit typischen Biomarkern für das biologische Alter – also Messwerten, die anzeigen, wie jung oder alt unser Körper tatsächlich ist, unabhängig vom Geburtsdatum.

Das Ergebnis: Menschen mit höheren Theobrominwerten wiesen ein niedrigeres biologisches Alter auf als solche mit niedrigem Gehalt. Um diese Befunde zu bestätigen, analysierte das Team zusätzlich 1160 weitere Probanden – mit gleichem Ergebnis.

Was bedeutet das?

Prof. Jordana Bell, Leiterin der Studie, erklärt: „Unsere Forschung zeigt einen Zusammenhang zwischen einem wichtigen Bestandteil dunkler Schokolade und einem längeren, jugendlichen Leben. Wir wollen damit nicht sagen, dass man jetzt endlos Schokolade essen sollte. Vielmehr hilft uns die Studie, zu verstehen, wie alltägliche Lebensmittel Hinweise auf ein gesünderes und längeres Leben liefern können.“

© Getty Images

Interessanterweise konnten die Forschenden auch ausschließen, dass ähnliche Effekte durch andere Kakaoinhaltsstoffe oder Koffein aus Kaffee auftreten – es scheint also tatsächlich ein spezifischer Effekt des Theobromins zu sein. Offen bleibt allerdings, ob dieser Effekt allein dem Theobromin zuzuschreiben ist oder ob er mit Polyphenolen und anderen gesunden Substanzen in dunkler Schokolade zusammenwirkt. Weitere Studien sind hier noch nötig.

Kurz gesagt: Wer hin und wieder zu einem Stück dunkler Schokolade greift, darf sich möglicherweise nicht nur über den Geschmack, sondern auch über einen kleinen Bonus fürs biologische Alter freuen.