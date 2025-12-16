Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.350 aktien up +0.33% Andritz AG 63.10 aktien up +0.56% BAWAG Group AG 124.10 aktien up +2.31% CA Immobilien Anlagen AG 22.640 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.200 aktien up +0.26% DO & CO Aktiengesellschaft 196.00 aktien up +3.81% EVN AG 27.100 aktien up +0.93% Erste Group Bank AG 97.15 aktien up +1.73% Lenzing AG 22.150 aktien down -1.56% OMV AG 47.280 aktien up +0.13% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -1.29% PORR AG 31.000 aktien up +1.81% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.600 aktien up +1.35% SBO AG 27.900 aktien up +0.72% STRABAG SE 80.50 aktien up +2.81% UNIQA Insurance Group AG 15.240 aktien up +2.7% VERBUND AG Kat. A 61.50 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.00 aktien up +4.55% Wienerberger AG 30.020 aktien up +1.83% voestalpine AG 38.880 aktien up +0.1%
  1. oe24.at
  2. Business
Bewertungen sind kein Zahlenspiel: Warum der Immobilien-Gutachter jetzt den Unterschied macht
© Gettyimages

Immobilien-Branche

Bewertungen sind kein Zahlenspiel: Warum der Immobilien-Gutachter jetzt den Unterschied macht

16.12.25, 08:58
Teilen

Wenn Weihnachten naht, ist das Jahresende nicht mehr weit – und damit auch der Bilanzstichtag.Für viele Unternehmen bedeutet das: Es steht wieder eine Vielzahl von Bewertungen an: Marktwert, Verkehrswert und Fair Value – ein vermeintlicher Gleichklang.

Den zentralen Kern bildet auch hier der Marktwert oder Verkehrswert, der im Rahmen der Bilanzen häufig als „Fair Value“ ausgewiesen wird. Doch hier beginnen bereits die Besonderheiten – denn der Fair Value gemäß IFRS muss nicht zwingend dem tatsächlichen Marktwert entsprechen, insbesondere wenn es sich um Immobilien im Projektstadium handelt.

Wolfgang M. Fessl, MRICS REV, CIS ImmoZert. Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Immobilientreuhänder (Makler), Geschäftsführer, Manager und Partner bei Reinberg Partner

Wolfgang M. Fessl, MRICS REV, CIS ImmoZert. Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Immobilientreuhänder (Makler), Geschäftsführer, Manager und Partner bei Reinberg Partner

© Hersteller

Steuerliche Bewertungen folgen eigenen Regeln
Aber das ist längst nicht alles. "„Gerade für steuerliche Zwecke spielt der Marktwert nicht immer die Hauptrolle. Oft fließen andere Aspekte in die Bewertung ein, die nicht zwingend logisch oder objektiv sind, sondern die individuelle Situation des Steuerpflichtigen berücksichtigen. Ziel der Finanzverwaltung ist dabei naturgemäß die Abgabenmaximierung – während Steuerpflichtige versuchen, ihre Belastung zu reduzieren“, weiß Wolfgang M. Fessl, MRICS REV, CIS ImmoZert und  macht es an einem Beispiel fest: Eine CNC-Fräse hat innerhalb der Produktionsstraße einen anderen Wert als wenn diese als Solitär in einer Werkstatt steht. Der wirtschaftliche Zusammenhang beeinflusst also maßgeblich den zu ermittelnden Wert. Das gilt auch für Immobilien.

Fachwissen und Kreativität in der Gutachtenerstellung 
Hier ist neben Fachkenntnis auch Kreativität gefragt. Kreativität bedeutet für einen Gutachter keineswegs etwas Unanständiges, sondern die Fähigkeit, neben dem Wert auch komplexe Sachverhalte so darzustellen, dass sie auch für Nicht-Fachleute verständlich und nachvollziehbar bleiben.

Mehr als Zahlen – ganzheitliches Verständnis schafft Vorteile 
Ein erfahrener Sachverständiger erkennt nicht nur die Zahlen hinter den Werten, sondern versteht auch die wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Zusammenhänge, die das Ergebnis einer Bewertung beeinflussen. Eine fundierte und nachvollziehbare Bewertung schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch einen entscheidenden Vorteil – etwa in Verhandlungen, bei Audits oder gegenüber Finanzbehörden.

Weitere Bewertungsmaßstäbe neben dem Marktwert 
Neben dem Marktwert besteht häufig die Anforderung, weitere Werte darzustellen – etwa den gemeinen Wert, den Einbringungswert oder den Teilwert. Besonders Teilwertabschreibungen werden regelmäßig hinterfragt; hier ist ein spezielles Teilwertgutachten unabdingbar.

Bewertung als Stabilitätsfaktor in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Bewertungen die Grundlage für den Weiterbestand sind, ist Expertise mehr als nur hilfreich – sie ist entscheidend. Ein professionell erstelltes Gutachten kann Risiken minimieren, Transparenz schaffen und Vertrauen fördern – Werte, die gerade zum Jahresende besonders gefragt sind.

Gutachten als wirtschaftlich sinnvolle Investition Letztlich gilt: Ein Gutachten kostet in der Regel nur einen Bruchteil jener Summe, die beim Audit oder bei der steuerlichen Beurteilung auf dem Spiel steht – eine Investition, die sich fast immer lohnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden