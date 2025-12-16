Bewertungen sind kein Zahlenspiel: Warum der Immobilien-Gutachter jetzt den Unterschied macht

Wenn Weihnachten naht, ist das Jahresende nicht mehr weit – und damit auch der Bilanzstichtag.Für viele Unternehmen bedeutet das: Es steht wieder eine Vielzahl von Bewertungen an: Marktwert, Verkehrswert und Fair Value – ein vermeintlicher Gleichklang.

Den zentralen Kern bildet auch hier der Marktwert oder Verkehrswert, der im Rahmen der Bilanzen häufig als „Fair Value“ ausgewiesen wird. Doch hier beginnen bereits die Besonderheiten – denn der Fair Value gemäß IFRS muss nicht zwingend dem tatsächlichen Marktwert entsprechen, insbesondere wenn es sich um Immobilien im Projektstadium handelt.

Wolfgang M. Fessl, MRICS REV, CIS ImmoZert. Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Immobilientreuhänder (Makler), Geschäftsführer, Manager und Partner bei Reinberg Partner © Hersteller

Steuerliche Bewertungen folgen eigenen Regeln

Aber das ist längst nicht alles. "„Gerade für steuerliche Zwecke spielt der Marktwert nicht immer die Hauptrolle. Oft fließen andere Aspekte in die Bewertung ein, die nicht zwingend logisch oder objektiv sind, sondern die individuelle Situation des Steuerpflichtigen berücksichtigen. Ziel der Finanzverwaltung ist dabei naturgemäß die Abgabenmaximierung – während Steuerpflichtige versuchen, ihre Belastung zu reduzieren“, weiß Wolfgang M. Fessl, MRICS REV, CIS ImmoZert und macht es an einem Beispiel fest: Eine CNC-Fräse hat innerhalb der Produktionsstraße einen anderen Wert als wenn diese als Solitär in einer Werkstatt steht. Der wirtschaftliche Zusammenhang beeinflusst also maßgeblich den zu ermittelnden Wert. Das gilt auch für Immobilien.

Fachwissen und Kreativität in der Gutachtenerstellung

Hier ist neben Fachkenntnis auch Kreativität gefragt. Kreativität bedeutet für einen Gutachter keineswegs etwas Unanständiges, sondern die Fähigkeit, neben dem Wert auch komplexe Sachverhalte so darzustellen, dass sie auch für Nicht-Fachleute verständlich und nachvollziehbar bleiben.

Mehr als Zahlen – ganzheitliches Verständnis schafft Vorteile

Ein erfahrener Sachverständiger erkennt nicht nur die Zahlen hinter den Werten, sondern versteht auch die wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Zusammenhänge, die das Ergebnis einer Bewertung beeinflussen. Eine fundierte und nachvollziehbare Bewertung schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch einen entscheidenden Vorteil – etwa in Verhandlungen, bei Audits oder gegenüber Finanzbehörden.

Weitere Bewertungsmaßstäbe neben dem Marktwert

Neben dem Marktwert besteht häufig die Anforderung, weitere Werte darzustellen – etwa den gemeinen Wert, den Einbringungswert oder den Teilwert. Besonders Teilwertabschreibungen werden regelmäßig hinterfragt; hier ist ein spezielles Teilwertgutachten unabdingbar.

Bewertung als Stabilitätsfaktor in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Bewertungen die Grundlage für den Weiterbestand sind, ist Expertise mehr als nur hilfreich – sie ist entscheidend. Ein professionell erstelltes Gutachten kann Risiken minimieren, Transparenz schaffen und Vertrauen fördern – Werte, die gerade zum Jahresende besonders gefragt sind.

Gutachten als wirtschaftlich sinnvolle Investition Letztlich gilt: Ein Gutachten kostet in der Regel nur einen Bruchteil jener Summe, die beim Audit oder bei der steuerlichen Beurteilung auf dem Spiel steht – eine Investition, die sich fast immer lohnt.