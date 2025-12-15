Alles zu oe24VIP
Elon Musk
© Getty

Laut Forbes

So unfassbar reich ist Elon Musk wirklich

15.12.25, 23:25
Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX  

Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab aus Sicht von "Forbes" der aktuelle Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeiter und Investoren. Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch - was auch auf die Schätzung von "Forbes" zu Musks Anteil durchschlug.

Noch Stunden zuvor hatte "Forbes" den Tech-Milliardär in seiner Reichenliste bei gut 500 Milliarden Dollar gesehen, der Finanzdienst Bloomberg kam am Montag auf 470 Milliarden Dollar. Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX.

Schwierige Schätzung

Anders als Tesla ist SpaceX allerdings nicht an der Börse notiert, sodass es keinen Unternehmenswert gibt, der sich durch die Aktienkurs-Entwicklung am Markt ergibt. Stattdessen werden in solchen Fällen Bewertungen bei Finanzierungsrunden oder bei Aktienverkäufen von Mitarbeitern herangezogen. Sie können stark von der späteren Marktentwicklung abweichen.

Elon Musk
© APA

Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen konnten, ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. "Forbes" hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah "Forbes" Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar.

