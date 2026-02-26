Star-Alarm und Mega-Debüts: So aufregend ist die Mailänder Fashion Week

Die italienische Modehauptstadt hat sich in dieser Woche wieder einmal in das absolute Epizentrum des weltweiten Who-is-Who verwandelt. Nach den aufregenden Stopps in New York und London blickt die Modewelt seit Dienstag, dem 24. Februar, gebannt nach Italien und Mailand liefert ab!

Wenn die größten Modehäuser wie Prada, Gucci und Armani ihre Visionen für den Herbst 2026 präsentieren, verwandelt sich Mailand in ein einziges Blitzlichtgewitter. Es ist eine Saison der großen Premieren, allen voran Demnas erste spektakuläre Laufstegshow für Gucci und das heiß ersehnte Debüt von Maria Grazia Chiuri bei Fendi. Bevor Paris den einmonatigen Fashion-Marathon am Wochenende abschließt, werfen wir einen Blick auf die schönsten Momente der Mailänder Modewoche. Hier sind die absoluten Highlights!

Fendi: Ein historisches Comeback und die Rückkehr der It-Bag

Es war DAS Debüt der Saison: Nach neun überaus erfolgreichen Jahren an der Spitze von Dior feierte Maria Grazia Chiuri ihre Premiere als Chefdesignerin bei Fendi. Für die Designerin schließt sich damit ein magischer Kreis, schließlich sammelte sie in genau diesem legendären römischen Luxushaus vor Jahrzehnten ihre ersten Erfahrungen im Accessoire-Bereich.

Die Spannung war spürbar, als Chiuri 80 atemberaubende Looks über den Laufsteg schickte. Das Ergebnis? Verlängerte Silhouetten, zarte Spitze, markante Leder-Einsätze und luxuriöse, dezente Pelzdetails. Das absolute Highlight für uns Taschen-Liebhaberinnen: Die ikonische Baguette Bag ist zurück! Neu interpretiert und scharf strukturiert, wird sie zweifellos das Must-have der kommenden Saison.

Das ließ sich auch die stargespickte Front Row nicht entgehen: Unter den begeisterten Gästen saßen Hollywood-Größen wie Uma Thurman, Jessica Alba und Monica Bellucci.

Etro: Herbstliche Melancholie

Etro bleibt seiner DNA treu und lieferte genau das, wofür wir das Haus lieben: handwerkliche Perfektion gepaart mit opulenten Mustern. Die Herbst/Winter-Kollektion 2026 verschmilzt den typischen Bohème-Flair der Marke mit einer faszinierenden herbstlichen Tiefe. Haptisch extrem ansprechende Stoffe trafen auf die charakteristischen Paisley-Muster, kunstvoll verpackt in gemütliche Lagenlooks.

Applaus gab es dafür aus der Front Row unter anderem von Schauspielerin Coco Jones und der italienischen Schauspielerin Isabella Ferrari.

Maison Margiela: Sci-Fi-Kollektion am Hauptbahnhof

Das Label verwandelte kurzerhand die monumentale Wartehalle der Mailänder Centrale Station in einen Laufsteg! Zwischen ankommenden Zügen und urbaner Hektik zeigten Models in den kultigen Tabi-Boots und futuristischen Eye-Shields eine radikale Neuinterpretation der Alltagskleidung. Im Fokus standen gigantische Oversized-Jacken, utility-inspirierte Hosen, Statement-Brillen und Meisterklassen im Layering. Selbst Anna Wintour ließ sich dieses Spektakel in der ersten Reihe nicht entgehen.

Max Mara: Willkommen im Neo-Mittelalter

Ian Griffiths, der kreative Kopf hinter Max Mara, hat für den kommenden Herbst einen völlig neuen Begriff geprägt: das „Neo-Mittelalter“. Die Kollektion dominierte in eleganten erdigen Braun- und warmen Kameltönen. Wildleder war das absolute Schlüsselelement, sanft kombiniert mit flauschigem Mohair, feinstem Kaschmir und doppelseitigem Leder.

Laut Griffiths verkörpert die Linie „Stärke, Widerstandsfähigkeit und zeitlosen Stil“, eine Rüstung für die moderne Frau. Überzeugt von diesem kraftvollen Look zeigten sich in der ersten Reihe prominente Fans wie Nicky Hilton, Heart Evangelista, Olivia Palermo und Ellie Thumann.

Prada

Miuccia Prada und Raf Simons beweisen erneut, warum sie das absolute Dreamteam der Modewelt sind. Vor einer hochkarätigen Gästeliste, auf der überraschenderweise auch Meta-CEO Mark Zuckerberg stand, präsentierten sie eine Kollektion, die tief in die Kunst der Transformation eintaucht. Die Faszination für das Schichten von Kleidungsstücken (Layering) wurde hier auf ein neues Level gehoben. Auch der Laufsteg glänzte mit prominenter Besetzung, als keine Geringere als Supermodel Bella Hadid über den Runway schwebte.

Wir dürfen gespannt sein, welche spektakulären Shows noch auf uns zukommen!