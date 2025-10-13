Alles zu oe24VIP
Bridgerton
© Netflix

Fans, aufgepasst

Endlich! Netflix gibt Start der neuen Bridgerton-Staffel bekannt

13.10.25, 15:15
Die vierte Staffel hat endlich einen Starttermin. Fans können sich freuen.

Unfassbar, dass wir das noch erleben dürfen! Die  neue Staffel  des Netflix-Hits Bridgerton hat tatsächlich einen Starttermin!

Bald ist es soweit

Und der liegt nicht etwas Jahre in der Zukunft sondern... ist schon bald da!

In zwei Teilen

Wie der Streamer via sozialer Kanäle verlautbarte wird Teil eins der vierten Staffel des romantischen Serien-Epos ab dem 29.1. 2026 zu sehen sein. Und Teil zwei folgt dann ab dem 26.2.

ER soll sich verlieben

Der Inhalt ist freilich noch streng geheim, doch sehen wer schon am Ankündigungsfoto, dass endlich Benedict Bridgerton (Luke Thompson) zum Zug kommt. Er war in der Vergangenheit jedenfalls sehr umtriebig, nun soll er tatsächlich sesshaft werden. Mit der mysteriösen Frau im Silberkleid... 

Was wir schon wissen

Was wir jetzt schon wissen, die neue Staffel soll Anleihen von Aschenputtel haben, viele (Ver-)wirrungen mit sich bringen. Wir dürfen gespannt sein!

