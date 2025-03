Er würde wirklich alle Eigenschaften mitbringen, die für die Rolle wichtig sind.

„Ich denke, er ist fantastisch. Er hat all diese Eigenschaften. Also, warten wir ab.", Schauspieler Michael Fassbender hat sich zu den Spekulationen um die Neu-Besetzung der Kultrolle James Bond geäußert und einen Namen genannt.

Netflix-Star

Nämlich: Regé-Jean Page! Der am besten für seine Rolle als Duke Simon Bassett in der ersten Staffel des Netflix-Hits Bridgerton bekannt ist, obwohl er später auch in Dungeons and Dragons, The Grey Man und der US-Rechtsserie For the People zu sehen war.

Konservative Wahl

Sein Name wurde bereits einmal ins Spiel gebracht, als er überraschend bekanntgab, bei Bridgerton in keiner Hauptrolle mehr zu sehen zu sein. Warum Regé-Jean so gut passen würde? Er ist ein Mann, Brite und sexy. Für diversere Möglichkeiten scheint das Bond-Universum derzeit (noch) nicht offen zu sein.