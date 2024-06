Netflix-Hit Bridgerton Staffel drei geht weiter & SO echt ist der Sex in der Serie

Nach DER Szene fragen sich alle, wie echt das war.

Es wird wieder hot & dirty bei den Reichen und Schönen in der Historien-Serie " Bridgerton ". Bereits seit zweieinhalb Staffeln ist dieses Format nach Buchvorlagen von Julia Quinn und produziert von Shonda Rhymes der Hit auf Netflix

ACHTUNG, Spoiler

Die Story ist mehr oder weniger "Gossip Girl" gepaart mit "Sex and the City", es dreht sich alles um Liebe, Leidenschaft und Intrigen. Doch wie echt sind die Sex-Szenen in der Serie? Besonders nach dem heißen Mid-Season-Finale, in dem Colin und Penelope in einer Kutsche wild rummachen, fragen sich die Fans der Serie in Foren: Häh, war das damals echt so wild?

Jungfräulichkeit wichtig

Die Serie spielt m eher prüden England der "Regency Ära" des frühen 19. Jahrhunderts. Wie Historikerin Lesley A Hall dem britischen Independent erklärte, war das eine Zeit, in der es kaum Liebesheiraten gab, sondern aus finanziellen Überlegungen geheiratet wurde. Eine Frau hatte "jungfräulich" und "pur" zu sein - freilich galt das für die Männer nicht.

Kleine Revolution

Trotzdem soll es in der Zeit zu einer kleinen sexuellen Revolution gekommen sein, denn die weibliche Sexualität soll langsam als gleichwertig gesehen worden sein. Auch die Idee, dass beide Sexpartner zu einem Orgasmus kommen müssen um ein Kind zu zeugen, geisterte durch die Köpfe. Unklar ist, ob dieses Wissen in oberen Schichten bekannt war oder eher in aufgeschlossenen Mittelschichten.

Das sagt Historikerin

Fazit der Historikerin: Bridgerton sei, was Sex, Fashion, Musik angeht eine romantisierte Form der Wirklichkeit. Hall: "Es ist wieder die Wahrheit noch eine Lüge. Manchmal braucht man nette Geschichten."

Bridgerton 3 - Das ist der Inhalt

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hat ihr langjähriges Schwärmen für Colin Bridgerton (Luke Newton) nun endlich aufgegeben, nachdem sie dessen abfällige Worte über sie in der letzten Staffel mitgehört hat. Sie hat jedoch den Beschluss gefasst, dass es an der Zeit ist, einen Ehemann zu wählen, vorzugsweise einen, der ihr genügend Unabhängigkeit gewährt, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fernab von ihrer Mutter und ihren Schwestern fortzusetzen.

Dilemma : Aufgrund ihres mangelnden Selbstbewusstseins scheitern Penelopes Versuche auf dem Heiratsmarkt allerdings kläglich. Colin ist in der Zwischenzeit von seinen Sommerreisen zurückgekehrt – mit einem neuen Look und einer gewissen Überheblichkeit. Doch zu seinem Leidwesen muss er feststellen, dass Penelope, die einzige Person, die ihn stets so schätzte, wie er war, ihm nun die kalte Schulter zeigt.

Lektionen: Colin möchte die Freundschaft mit Penelope kitten und bietet ihr daher seine Hilfe in Sachen Selbstvertrauen an, damit sie einen Ehemann ergattern kann, ehe die Saison vorbei ist. Doch als seine Lektionen etwas zu viel Wirkung zeigen, muss Colin sich mit der Frage auseinandersetzen, ob seine Gefühle für Penelope wirklich nur platonischer Natur sind.

Erschwerend kommt für Penelope das Zerwürfnis mit Eloise (Claudia Jessie) hinzu, die eine überraschende neue Freundschaft geschlossen hat. Penelopes verstärkte Präsenz in der High Society macht es indes zunehmend schwieriger, ihr Alter Ego Lady Whistledown weiter geheim zu halten.

Die erste Tranche der dritten Staffel endet mit einer heißen Szene zwischen Colin und Penelope in der Kutsche...

Weitere Staffel

Die Produktion einer vierten Bridgerton-Staffel ist übrigens gesichert. Noch haben die Dreharbeiten nicht begonnen.