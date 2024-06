Penelope und Colin gehen es im zweiten Teil vom Netflix-Hit ordentlich an.

Oh dear! Während es in den ersten Episoden der dritten Staffel vom Netflix-Hit "Bridgerton" noch recht züchtig zuging, wird es beim zweiten Teil ordentlich heiß!

Das muss bei "Bridgerton" zu sehen sein

Fans waren zuvor schon regelrecht enttäuscht gewesen, dass es noch nicht richtig zur Sache ging. Denn immerhin ist "Bridgerton" eine Mischung aus "Sex And The City" und "Gossip Girl", die Erwartungshaltung an das Format ist groß: Intrigen, Schmachtereien und natürlich Sex muss immer vorkommen!

Heiß!

Für den ersten Blick auf die restlichen Folgen stellen wir ein sehr befriedigend aus - so wie es Penelope und ihrem Colin gegangen sein muss. Denn eine heiße Sexszene zwischen den beiden ist ganze sechs Minuten(!) lang und danach wirken beide... sehr happy. Das frisch verbandelte Paar gibt sich der Leidenschaft hin und schläft miteinander auf einer schicken Chaiselonge. Dabei besonders schön zu sehen: Schauspielerin Nicola Coughlan zeigt sich nackt, sagte zuvor, wie wichtig es sei, "echte, schöne Brüste im TV" zu zeigen. Auch Luke Newton zeigt sein nacktes Popscherl.

Während die beiden sich ihrer Leidenschaft widmen, fragen sie einander ständig, ob das angenehm sei. Penelope fordert von Luke, er solle ihr sagen, was zu tun sei: "Berühre mich!" Luke warnt seine Verlobte als es zum Akt übergeht: "Das könnte nun ein wenig wehtun!" Anscheinend nicht so schlimm, denn Penelope schlägt gleich Runde zwei vor. Colin: "Gib mir fünf, vielleicht zehn Minuten!"

Zensierte Version

Coughlan hat in Interviews erklärt, dass sie große Angst vor den Sex-Szenen gehabt habe, allerdings unnötiger Weise. Alles habe sich gut und stimmig angefühlt. Allerdings forderte die Schauspielerin für ihre Familie eine zensierte Version der Folgen... Bridgerton: Alle Folgen der dritten Staffel seit dem 13.6. auf Netflix zum streamen.