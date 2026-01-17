Neue Thriller-Serie "The Beauty": Schön um jeden Preis?

Fashion, Glamour – und eine Prise Horror: Dank einer Spritze wird man in der neuen Serie „The Beauty“ über Nacht wunderschön. Aber die Sache hat einen Haken ...

One Shot makes you hot: Das verspricht Tech-Milliardär Byron Forst alias The Corporation (gespielt von Ashton Kutcher ) mit seinem neuen Wundermittel „The Beauty“. Eine Dosis reicht, um den Traum von ewiger Jugend und perfekter Schönheit wahr zu machen. Doch schnell zeigt sich, dass der Preis hoch ist, und die glamouröse Welt der High Fashion wird plötzlich düster, als internationale Supermodels auf rätselhafte Weise sterben.

© Disney+, Copyright 2025, FX. All Rights Reserved In „The Beauty" wird die glamouröse Welt der High Fashion plötzlich düster, als internationale Supermodels auf grausame und rätselhafte Weise sterben. Die FBI-Agenten Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall) werden nach Paris geschickt, um die Fälle zu untersuchen. Was sie entdecken, ist ein sexuell übertragbares Virus, das gewöhnliche Menschen in perfekte Schönheitsideale verwandelt – jedoch mit furchterregenden Nebenwirkungen. Ihre Ermittlungen führen sie direkt ins Visier von „The Corporation" (Ashton Kutcher), einem geheimnisvollen Tech-Milliardär, der im Verborgenen ein Wundermittel entwickelt hat: The Beauty. Um sein Imperium zu schützen, schreckt er vor nichts zurück.

Die FBI-Agenten Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall) werden nach Paris entsandt, um den Ursprüngen des sexuell übertragbaren Virus auf die Spur zu kommen. Forst versucht, sein Imperium mit allen Mitteln zu schützen und schreckt nicht davor zurück, seinen tödlichen Vollstrecker „The Assassin“ (Anthony Ramos) loszuschicken ...

Großes Star-Aufgebot

Schon der Plot der elfteiligen Thriller-Serie (ab 22. Jänner auf Disney+), die auf der Comicreihe von Jeremy Haun und Jason A. Hurley basiert, klingt spannend.

© Disney+, Copyright 2025, FX. All Rights Reserved

Eine Reihe namhafter Stars wie Jeremy Pope und Vincent D‘Onofrio, die den Cast verstärken, macht noch mehr Lust einzuschalten. Für den Part von Kutchers vom Hass für ihn angetriebenen Ehefrau Franny Forst konnte die legendäre Schauspielerin Isabella Rossellini gewonnen werden. Dazu kommen erfolgreiche Models wie Bella Hadid , Amelia Gray Hamlin und Nicola Peltz Beckham, die mit Gastauftritten glänzen.

Wie weit geht man, um perfekten Schönheitsidealen zu entsprechen? Dieser Frage geht die neue Serie "The Beauty" (ab 22. Jänner auf Disney+) nach.