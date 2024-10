× Ashton Kutcher bangt vor Verwicklung in Diddy-Prozess

Der Schauspieler Ashton Kutcher steht vor einer großen Herausforderung, da er mit seiner langjährigen Freundschaft zu dem inhaftierten Musikmogul Sean 'Diddy' Combs konfrontiert wird.

Combs, der in einem Menschenhandelsprozess steht, könnte seine prominenten Freunde in Schwierigkeiten bringen, indem er möglicherweise falsche Aussagen gegen sie macht, um seine eigene Position zu verbessern. Kutchers Sorge ist groß, und die mediale Aufmerksamkeit wächst täglich.

Langjährige Freundschaft auf dem Prüfstand

Ashton Kutcher, 46 Jahre alt, reflektiert seine fast zwanzigjährige Freundschaft mit Sean 'Diddy' Combs (54). Die beiden pflegten über die Jahre eine enge Beziehung und sprachen oft lobend übereinander. Kutcher besuchte sogar eine der legendären "White Parties" von Combs, bei der sich Prominente aus der ganzen Welt einfanden. Doch nach der Verhaftung von Combs im September 2023 hat sich die Situation dramatisch geändert.

© getty ×

Sean "P. Diddy" Combs & Ashton Kutcher bei den MTV Movie Awards im Jahr 2003.

Combs befindet sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York (USA), wo er auf seinen Prozess wartet. Die Anklagepunkte umfassen schwerwiegende Vorwürfe wie Menschenhandel, Erpressung und Förderung der Prostitution. Diese Entwicklungen haben Kutcher in eine schwierige Lage gebracht. Insider berichten, dass er große Angst habe, dass Combs bereit sei, gegen seine berühmten Freunde zu lügen, um sich selbst zu retten.

Zweifel und Vertrauensverlust

Ein Insider verriet gegenüber DailyMail.com, dass Kutcher „seine Freundschaft mit Diddy absolut bereut“ und sich von ihm belogen und manipuliert fühle. Die Situation erinnert ihn auch an den Fall seines ehemaligen „That 70's Show“-Kollegen Danny Masterson, der kürzlich wegen sexueller Übergriffe zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Auch hier stand Kutcher in der Kritik, nachdem er den Richter in einem Brief um Nachsicht für Masterson gebeten hatte. Die Welle der öffentlichen Empörung zwang ihn und seine Frau Mila Kunis, sich öffentlich zu entschuldigen. Zudem trat Kutcher von seiner Rolle als Vorsitzender seiner Organisation gegen Kindesmissbrauch zurück.

Drohende Verwicklung in den Prozess

Kutcher bereitet sich darauf vor, in die Ermittlungen gegen Combs hineingezogen zu werden. Insider berichten, dass er eine Vorladung befürchtet, nachdem die Behörden Combs' Anwesen im Frühjahr 2023 durchsucht hatten. Kutcher möchte jedoch keinerlei Verbindung zu den Vorwürfen haben und betont, dass er bereit sei, vollumfänglich mit den Behörden zu kooperieren. Seine Sorge ist groß, dass Combs ihn oder andere prominente Freunde zu Unrecht beschuldigen könnte, um sich selbst zu entlasten.

© getty ×

Ashton Kutcher und Sean "P. Diddy" Combs umarmen sich während seines Sieges für "Big Styln' '03" bei den VH1 Big In 2003 Awards.

Besonders belastend für Kutcher und seine Frau Mila war ein Video, das im Rahmen der Ermittlungen auftauchte. Darin ist zu sehen, wie Combs seine damalige Freundin Cassie Ventura durch die Hotellobby eines Luxushotels in Los Angeles (Kalifornien, USA) zieht. Dieses Video hat Kutcher die Augen geöffnet, und er entschloss sich, die Freundschaft zu Combs zu beenden. Nachdem Cassie im November 2023 Klage gegen Combs eingereicht hatte, konnte sie innerhalb eines Tages eine außergerichtliche Einigung erzielen. Dies führte dazu, dass weitere Opfer mit ähnlichen Missbrauchsvorwürfen an die Öffentlichkeit traten.

Die Verbindung zu 'Punk’d' und gemeinsame Erlebnisse

Kutchers Verbindung zu Combs reicht bis in die frühen 2000er Jahre zurück, als sie sich durch die MTV-Show „Punk’d“ kennenlernten, die Kutcher von 2003 bis 2007 moderierte. Combs hatte Kutcher sogar vor einem geplanten Streich gewarnt, nachdem er gesehen hatte, wie andere Prominente – darunter Kanye West – in der Show bloßgestellt wurden. Combs zeigte damals Angst davor, dass er selbst Opfer eines ähnlichen Streichels werden könnte. Trotz ihrer Freundschaft war Kutcher nie Teil von Combs' berüchtigten „Freak-Off“-Partys, bei denen es um exzessive private Veranstaltungen mit Prostituierten ging. Diese Veranstaltungen, die angeblich in Hotelzimmern stattfanden, sind jetzt Teil der Anklage gegen Combs. Teilnehmer sollen so erschöpft gewesen sein, dass sie am Ende der Veranstaltungen medizinische Hilfe benötigten.

Ernsthafte Anklagen gegen Combs

Sollte Sean 'Diddy' Combs in den laufenden Prozessen verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Ihm wird vorgeworfen, seit 2008 kriminelle Netzwerke unterstützt zu haben, die mit Gewalt, Betrug und Zwang Menschenhandel betrieben haben. Zudem geht es um Drogenvergehen, die Förderung von Prostitution und die Entführung sowie Misshandlung von Frauen. Diese schwerwiegenden Anklagen beziehen sich insbesondere auf die „Freak-Off“-Partys, bei denen es zu massiven Übergriffen gekommen sein soll.