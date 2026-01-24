Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Deutschland Sport
Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger
© Getty Images

Eheglück

Nagelsmann: Geheime Hochzeit mit Lena in Salzburg

24.01.26, 20:23
Teilen

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und Lena Wurzenberger (33) haben am Samstag heimlich geheiratet, wie "Bild" berichtet.

Die Feier fand dem Medienbericht zufolge im Hotel Forsthofgut im Salzburger Leogang im engsten Familienkreis statt. Das Paar speiste im japanischen Restaurant "Mizumi", wo sie einen abgesperrten Bereich hatten. Beide trugen Tracht und begannen ihren besonderen Tag in bayerischem Stil.

Nagelsmann und Wurzenberger sind seit 2022 ein Paar; das Kennenlernen erfolgte in München, als Nagelsmann noch Bayern-Trainer war. Sie teilen die Leidenschaft für Berge und Wandern, weshalb die Location ideal war. Nagelsmann besitzt seit Mai 2024 ein Grundstück in Fieberbrunn, nur 15 Kilometer vom Hotel entfernt.

Für Nagelsmann ist es die zweite Ehe. Seine frühere Beziehung mit Verena hielt 15 Jahre, aus der zwei Kinder hervorgingen. Die Scheidung wurde im Juni 2024 rechtskräftig.

Nun beginnt für Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger ein neues Kapitel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden