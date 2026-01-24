Nagelsmann: Geheime Hochzeit mit Lena in Salzburg

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und Lena Wurzenberger (33) haben am Samstag heimlich geheiratet, wie "Bild" berichtet.

Die Feier fand dem Medienbericht zufolge im Hotel Forsthofgut im Salzburger Leogang im engsten Familienkreis statt. Das Paar speiste im japanischen Restaurant "Mizumi", wo sie einen abgesperrten Bereich hatten. Beide trugen Tracht und begannen ihren besonderen Tag in bayerischem Stil.

Nagelsmann und Wurzenberger sind seit 2022 ein Paar; das Kennenlernen erfolgte in München, als Nagelsmann noch Bayern-Trainer war. Sie teilen die Leidenschaft für Berge und Wandern, weshalb die Location ideal war. Nagelsmann besitzt seit Mai 2024 ein Grundstück in Fieberbrunn, nur 15 Kilometer vom Hotel entfernt.

Für Nagelsmann ist es die zweite Ehe. Seine frühere Beziehung mit Verena hielt 15 Jahre, aus der zwei Kinder hervorgingen. Die Scheidung wurde im Juni 2024 rechtskräftig.

Nun beginnt für Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger ein neues Kapitel.