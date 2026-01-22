Alles zu oe24VIP
Lothar Matthäus
Nach Horror-Sturz: Dann feiert Matthäus sein TV-Comeback

22.01.26, 18:55
Lothar Matthäus wurde nach seinem schrecklichen Skiunfall in Österreich erfolgreich operiert und will schon wieder zurück vor die TV-Kamera.

Eine Schock-Meldung machte am Mittwoch die Runde, als bekannt wurde, dass Fußball-Ikone Lothar Matthäus beim Ski-Urlaub in Oberlech am Arlberg schwer gestürzt war. Die Operation fand bereits am Donnerstag statt.

Kurz danach teilte der 64-Jährige ein Bild aus dem Krankenhaus. "Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit", verspricht er seinen Followern darin.

Laut BILD ereignete sich der Unfall ausgerechnet auf der letzten Abfahrt, als Matthäus am Weg zum Einkehrschwung zum Mittagessen war, ehe er die Heimreise antritt.

 

Denn eigentlich hätte er am Donnerstagabend als Experte auf RTL für den Europa-League-Kracher zwischen AS Rom und dem VfB Stuttgart vor der Kamera stehen sollen. Nun heißt es allerdings vorerst Krankenbett statt Rampenlicht.

Doch "Loddar", wie ihn seine Fans nennen, lässt sich nicht unterkriegen. Er denkt schon an sein Comeback und das könnte schneller stattfinden, als viele meinen. Als TV-Experte ist er dafür bekannt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch deshalb hofft er, bereits am kommenden Samstag auf Sky wieder vor der Kamera stehen zu können. Beim Top-Spiel der deutschen Bundesliga zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund will er sein Comeback feiern. Ob sich das mit dem Heilungsprozess ausgeht, bleibt aber noch abzuwarten.

