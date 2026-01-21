Ski-Unfall, Operation: Große Sorge um Bayern-Legende Lothar Matthäus (64)

Schock um Deutschland-Legende Lothar Matthäus! Der ehemalige Bayern-Star ist beim Skifahren gestürzt und muss operiert werden.

Experte Lothar Matthäus wird in München an der rechten Schulter operiert – nach einem Ski-Unfall in Oberlech am Arlberg.

Der Rekord-Nationalspieler (150 Länderspiele) schilderte den Vorfall im Telefonat mit BILD. „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite“, erzählt Matthäus. Eine Welle habe er nicht richtig erwischt, die Ski hätten verkantet. „Das Problem war das Eis. Wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert.“

Sturz in Österreich

Nach dem Sturz brachte ihn seine Freundin Theresa (27), mit der Matthäus den Kurzurlaub am Arlberg verbracht hatte, mit dem Auto zurück nach München – rund 280 Kilometer bis in die Praxis von Sportarzt-Legende Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83). Eine MRT-Untersuchung ergab einen doppelten Bänderriss sowie eine leichte Schultereckgelenksprengung. Müller-Wohlfahrt überwies den 64-Jährigen an einen Schulterspezialisten, der ihn nun operieren wird.

„Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, das ist natürlich schmerzhaft. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe“, so Matthäus. Insgesamt gehe es ihm aber gut. „Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach denke ich, dass ich bald wieder arbeiten kann.“

Eigentlich hätte Matthäus am Donnerstagabend als RTL-Experte die Europa-League-Partie in Rom kommentieren sollen – ausgerechnet in jenem Stadion, in dem er 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Der Einsatz musste nun abgesagt werden.