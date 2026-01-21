Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Kane
© Getty

Champions League

Bayern will bei Premiere gegen Saint-Gilloise Achtelfinal-Party schmeißen

21.01.26, 16:10
Teilen

Der FC Bayern München biegt am Mittwoch in die Ligaphasen-Zielgeraden der Fußball-Champions-League. 

Die drittplatzierten Münchner empfangen am Mittwoch in der siebenten von acht Ligaphasen-Runden mit Union Saint-Gilloise und ÖFB-Teamspieler Raul Florucz (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) einen auf dem Papier machbaren Gegner. Für den FC Bayern München ist es eine Premiere: Erstmals treffen die Münchner in der Champions League auf den Klub aus der Brüsseler Gemeinde Saint-Gilles. In solchen Erstduellen zeigte sich Bayern zuletzt äußerst souverän – zehn der vergangenen elf Champions-League-Premieren wurden gewonnen.

Der Allianz-Arena-Faktor

Auch sportlich spricht vieles für die Gastgeber. Mit einem Sieg könnten die Münchner die Achtelfinal-Qualifikation fixieren – und das heimische Stadion ist dabei ein klarer Trumpf. Seit der 2:3-Niederlage gegen Manchester City im Dezember 2013 ist Bayern in 37 Champions-League-Heimspielen der Gruppen- bzw. Ligaphase ungeschlagen (35 Siege, zwei Remis).

Personell muss der deutsche Rekordmeister auf den an der Wade verletzten Konrad Laimer verzichten. Dafür steht Jamal Musiala wieder zur Verfügung. Unter Trainer Vincent Kompany präsentiert sich Bayern in starker Verfassung: Drei Spiele, drei Siege und 16 Tore stehen im Jahr 2026 zu Buche. In der Champions League gab es bislang fünf Siege bei einer Niederlage. Mit einem weiteren Erfolg wäre den Münchnern ein Platz in den Top 8 realistisch kaum mehr zu nehmen. „Wir wollen die Punkte holen, die hoffentlich fürs Achtelfinale reichen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Florucz: »Die Ergebnisse sprechen für sich«

Allerdings müssen die Bayern auf die volle Unterstützung verzichten: Wegen einer UEFA-Strafe bleibt ein Teil der Südkurve gesperrt, mehr als 9.000 Fans fehlen. Union Saint-Gilloise, das bei sechs Punkten hält, steht ebenfalls unter Druck und braucht Zähler, um die Top 24 nicht zu verpassen. Mittelstürmer Kevin Rodríguez fehlt verletzt, Florucz könnte erneut beginnen. Der 24-Jährige weiß um die Mammutaufgabe: „Das sind alles Weltklassespieler. Sonst würden sie nicht bei Bayern spielen. Ihre Ergebnisse sprechen für sich.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden