Hütte abgebrannt: Die Rasenmäher-Batterie war`s

In der Gemeinde Mureck brannte in der Nacht eine Holzhütte vollständig ab. Ein Übergreifen auf das nur wenige Meter entfernte Wohnhaus konnte verhindert werden. Ein Sachverständiger fand die Ursache.

Stmk. Um 02.20 Uhr mitten in der Nacht wurde eine 68-Jährige in ihrem Wohnhaus in Fluttendorf durch ein verdächtig lautes Knistern wach. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie, dass das Nebengebäude in Vollbrand stand. Sie weckte ihren Ehemann, der sofort die Feuerwehr verständigte. Als diese nur wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, brannte die Hütte bereits lichterloh - und schließlich trotz aller Bemühungen komplett ab.

Die Feuerwehren Weixelbaum, Gosdorf und Ratschendorf standen mit sechs Fahrzeugen, darunter mehrere Tankwägen, und 34 Kräften im Einsatz. Die Mitglieder löschten das Feuer und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das nur wenige Meter entfernte Wohnhaus verhindern.

Wie die Ermittlungen eines Brandsachverständigen ergaben, dürfte der Brand vermutlich durch die Starterbatterie eines Rasenmäher-Traktors ausgelöst worden sein. Dabei dürfte ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.