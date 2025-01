7 Einbrecher lieferten sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Nach fünf Coups in Kärnten gab die Italo-Bande mächtig Gas. Sieben Männer konnten aber am Ende festgenommen werden.

Osttirol. Sieben Einbrecher lieferten sich am Dienstagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Osttirol. Nach den beiden Autos, mit denen die Männer unterwegs waren, war nach insgesamt fünf Einbrüchen in Kärnten gefahndet worden. Nach einiger Zeit wurden die sieben Italiener, sie sind 16 bis 39 Jahre alt, festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mehrere Osttiroler Exekutivbeamte waren an der Fahndung beteiligt, die am Dienstagnachmittag Erfolg zeigte. Allerdings missachtete der Lenker eines der gesuchten Autos einen Anhalteversuch in Leisach und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lienz davon. Ein weiterer Versuch, das Auto in Lienz zu stoppen, wurde erneut ignoriert - mehrere Personen wurden durch die gefährliche und aggressive Fahrweise des Lenkers gefährdet.

Schließlich stellten die Täter das Fahrzeug im Stadtgebiet ab und versuchten zu Fuß zu flüchten - bald waren die ersten vier Verdächtigen aber schon in Gewahrsam. Auch das zweite verdächtige Fahrzeug wurde in der Nähe gefunden und für die restlichen drei Täter klickten die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen, hieß es von der Polizei.