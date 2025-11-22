Alles zu oe24VIP
Köln-Stadion brennt live im TV!
© Screenshot Sky

Nach Spielende

Köln-Stadion brennt live im TV!

22.11.25, 21:17
Teilen

Rund zehn Minuten nach Abpfiff des Erstliga-Topspiels zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (3:4) kam es im Gästeblock des Rhein-Energie-Stadions zu einem Brand – live im TV sichtbar. 

Viele Zuschauer dürften sich am Samstagabend gewundert haben: Kurz nach dem 3:4-Endstand zwischen Köln und Frankfurt zeigte die Live-Übertragung plötzlich ein Feuer im unteren Bereich des Gästeblocks in Köln-Müngersdorf.

Dichte, tiefschwarze Rauchschwaden zogen wenig später durch das Stadion.

Köln-Stadion brennt live im TV!
© Screenshot Sky

Verwunderte Blicke live im TV

Auslöser soll eine Fahne gewesen sein, die Eintracht-Fans zuvor angezündet haben sollen. Während das Feuer lodert, richten auch Sky-Moderator Sebastian Hellmann sowie die Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme beim Interview mit Eintracht-Doppeltorschütze Jonathan Burkardt den Blick in Richtung des Brandes am anderen Ende des Stadions. Nach wenigen Minuten konnte das Feuer gelöscht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

