Erst Kane-Sock, dann Rekord-Jubel bei Bayern

Bayern München dreht die Auswärtspartie bei Aufsteiger Köln zum 3:1-Sieg. Dabei lief es lange alles andere als rund ...

In der 25. Minute blieb Superstar Harry Kane mit den Stollen seiner Schuhe am Rasen hängen und angeschlagen liegen. Doch der Torschützen-Führende konnte weiterspielen.

Kurz vor der Pause schoss Maina Köln sensationell mit 1:0 in Führung (41.).

Sky-Experte Matthäus zum Ausgleich: "Tor des Jahres!"

Aber dann geigten die Bayern mit ÖFB-Star Konrad Laimer (spielte durch) auf und drehten die Partie: Noch vor Seitenwechsel erzielte Gnabry mit einem Traumtor den Ausgleichstreffer. (45.+1). Sky-Experte Lothar Mattäus: "Das war Weltklasse, vielleicht das Tor des Jahres!"

Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nahm das Übergewicht des Titelverteidigers zu. Kim Min-jae stellte nach einstudiertem Eckball per Kopf (71.) auf 2:1 und dedr eingewechselte 17-jährige Lennart Karl machte mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) den 3:1-Auswärtssieg perfekt.

Damit bleiben die Bayern auch nach 17 Runden ungeschlagen und halten bei 15 Siegen und 2 Unentschieden. Verfolger Dortmund hat 11 Punkte Rückstand.

Die auf Rang zwölf liegenden Kölner sind schon acht Ligaspiele sieglos, Florian Kainz durfte nur von der Bank zuschauen.

ÖFB-Trio im Leipzig-Mittelfeld

RB Leipzige kehrte nach zwei Niederlagen vor Weihnachten auf die Siegerstraße zurück und hielt mit einem 2:0-Heimsieg gegen Freiburg den 3. Tabellenplatz.

Willi Orban traf per Kopf (53.). Tor Nummer zwei wurde durch einen vom Goalie gehaltenen Kopfball von Christoph Baumgartner eingeleitet, der Brasilianer Romulo staubte per Kopf ab (56.). Der in der 88. Minute ausgewechselte Baumgartner bildete gemeinsam mit seinen ÖFB-Kollegen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager das Mittelfeld der Leipziger. Bei den achtplatzierten Freiburgern kam Junior Adamu nicht zum Zug, Abwehrchef Philipp Lienhart fehlt verletzt noch wochenlang.

Hoffenheim feierte mit Flügelspieler Alexander Prass in der Startelf einen 5:1-Heimsieg gegen Mönchengladbach. Schon vor der Pause legten die Hoffenheimer eine Galavorstellung hin, allen voran Stürmer Andrej Kramaric, der als Dreifachtorschütze (22./Elfmeter, 45.+1, 45.+4) glänzte. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Tim Lemperle (24.) und Max Moerstedt (77.). Damit hat die Ilzer-Truppe aus den jüngsten drei Runden sieben Punkte geholt.

Wolfsburg punktete nach zwei Niederlagen beim 2:1 gegen St. Pauli wieder und verschaffte sich im Abstiegskampf als neuer Elfter Luft. Christian Eriksen mit einem Handelfmeter (25.) und Dzenan Pejcinovic (88.) trafen für die Hausherren. Der Vorletzte St. Pauli verlor nach vier unbesiegten Pflichtspielen wieder einmal.