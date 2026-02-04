Alles zu oe24VIP
Konzert-Hammer: Tom Jones kommt zu Klassik am Dom
© zeidler

Mit 82 Jahren!

Konzert-Hammer: Tom Jones kommt zu Klassik am Dom

Von
04.02.26, 09:06
Teilen

Legenden-Alarm in Linz. Am 18. Juli zündet Tom Jones bei Klassik am Tom Welthits wie „It’s Not Unusual“ „Delilah“ oder „Sexbomb“. Der Vorverkauf hat schon begonnen. 

Die Auftritte von u.a. Rainhard Fendrich (11. Juli), Erwin Schrott (12. Juli) oder Roy Bianco & die Abbrunzati Boys (8. August) waren schon fixiert – jetzt legt "Klassik am Dom" mit dem absoluten Highlight nach. Am 18. Juli kommt "Der Tiger" nach Linz! Sir Tom Jones, der im Juni auch schon 82 (!) wird, lässt den malerischen Domplatz mit Welthits wie „It’s Not Unusual“ „Delilah“ oder „Sexbomb“ beben. Die Karten für den Konzert-Hammer gibt es ab sofort bei Klassikamdom.at, oeticket und ticket24.at

Tom Jones ist nicht nur ein Weltstar, sondern eine lebende Musiklegende. Der aus Wales stammende Künstler blickt auf eine über 60 Jahre andauernde Karriere zurück und zählt mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den größten Sängern und Musikern aller Zeiten. Jetzt zündet "Der Tiger" sein Hitfeuerwerk wieder in Linz, wo er ja schon 2017 und 2019 bei "Klassik am Dom" begeisterte.

