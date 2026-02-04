Serien-Star ausgeraubt – fast 200.000 Euro Beute

Zwei Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von 225.000 Dollar (umgerechnet etwa 190.000 Euro).

USA. "Suits"-Star Gina Torres (56) ist Opfer eines Einbruchs geworden. Während die US-Schauspielerin nicht zu Hause war, drangen zwei Täter in ihr Haus im Stadtteil Sherman Oaks in Los Angeles ein und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Wert von rund 225.000 US-Dollar (etwa 190.000 Euro).

Wie die Polizei gegenüber "New York Post" berichtete, ging am Freitagabend gegen 19.10 Uhr ein Notruf ein. Ein aufmerksamer Nachbar hatte beobachtet, wie zwei Männer mit Taschen aus dem Haus kamen. Die Täter luden ihre Beute in ein Fahrzeug und flüchteten anschließend. Als die Polizei eintraf, war das Haus bereits verwüstet, die Einbrecher jedoch verschwunden.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sie sich Zugang verschafft haben, indem sie ein Fenster einschlugen, und in einer weißen Limousine geflohen sein. Das Los Angeles Police Department (LAPD) ermittelt weiterhin, bislang gibt es jedoch keine Festnahmen, wie "NBC Los Angeles" berichtet.