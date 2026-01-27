Dschungelcamp: Große Überraschung bei Ariels Prüfung

Hat sie oder hat sie nicht mitgemacht bei der Dschungelprüfung?

In der Dschungelprüfung kämpft sich Ariel allein durch das sogenannte " Dschungelprüfungs-Bähro " – einen düsteren, unterirdischen Ort voller Abfälle und Dschungeltiere.

Sehr ängstlich

Innerhalb von zwölf Minuten kann sie zwölf Sterne einsammeln, bevor ein Alarm das Ende ankündigt und sie den Ausgang erreichen muss. Schon beim Start ist Ariel von Angst gezeichnet. "Mir kann nix passieren", fragt sie unsicher. "Dir kann nix passieren", antworten Sonja und Jan. Vorsichtig knotet sie den ersten Stern ab, doch schon im nächsten Raum schreit sie panisch.

"Beißen die?"

Vor einem Glaskasten mit Echsen zögert sie: "Beißen die?" – "Die beißen nicht! Deine Zeit läuft, Ariel", mahnt Jan. Sie greift nicht hinein, sichert sich aber einen anderen Stern. In einem Raum mit Schlangen wird Ariel immer nervöser. "Was macht die Schlange", fragt sie panisch. "Sie riecht dich mit der Zunge", erklärt Sonja. Orientierungslos klagt Ariel: "Ich sehe nichts! Alles ist verschwommen." Trotzdem schraubt sie in einer Kommode mit Schlange ihren dritten Stern ab. Der Gestank von Fleischabfällen raubt ihr im nächsten Raum den Mut, doch trotz Schaben und Kakerlaken auf dem Rücken sammelt sie noch einen weiteren Stern ein. Als die Zeit knapp wird, flüchtet Ariel hastig aus der Prüfung, mit vier Sternen und sichtlich gezeichnet von Angst und Anspannung. Zurück im Dschungelcamp ist die Freude über die erspielten Sterne bei den anderen Campern groß.

Rückkehr ins Camp

"Ich denke schon, dass die gleich alle dumm aus der Wäsche gucken, wenn sie sehen, dass ich Sterne geholt habe. Jetzt habe ich es denen bewiesen, mir bewiesen und auch den Leuten da draußen, die nicht an mich glauben und denken, ich kann nur rumschreien. Ich kann nämlich auch schreien UND Sterne holen", so Ariel strahlend auf dem Weg zurück ins Camp. Und sie soll recht behalten. Die anderen Stars applaudieren und feiern Ariel, als sie erfahren, dass es am Abend mehr gibt als Reis und Bohnen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+