Dschungelcamp: "Das ist Rassismus!" - Situation eskaliert

Tag vier und alles wird plötzlich intensiv!

Tag vier im Dschungel und das Gespräch fängst schon nicht gut an: Ob sich der Ballermann lohnt, darüber sind Umut und Ariel v öllig unterschiedlicher Meinung – und geraten prompt aneinander.

Mehr zum Thema

© RTL

Umut stichelt

Umut stichelt ironisch: "Du eckst gerne an, du brauchst Drama, du liebst das?" Ariel lacht höhnisch zurück: "Willst du jetzt auf Krampf mit mir streiten! Bist du peinlich!" Als Umut daraufhin erklärt, wie "peinlich" hochdeutsch ausgesprochen wird, eskaliert die Situation.

"Das ist Rassismus"

Ariel ist außer sich: "Sich über einen Akzent lustig zu machen, ist Rassismus!" Die Stimmen werden lauter, die Fronten härter. Umut legt nach: "Du bist auf Drama aus, erst bei Eva, dann bei Patrick, Gil und bei mir. Ist das dein Plan, anzuecken und zu streiten? Du brauchst wohl die Sendezeit?" Dann stehen beide mitten im Camp und reden gleichzeitig aufeinander ein. Hardy kommentiert trocken: "Muppet Show", während Mirja und Simone sich vor Lachen kaum halten können. Gil fasst es nüchtern zusammen: "Das ist jetzt Reality. Aus einer Mücke einen Elefanten machen." "Ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland", brüllt Ariel.

© RTL+

Fakelovestory

Da kontert Umut scharf: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?" Ariel kocht über: "DU hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Umut wird ebenfalls laut: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass DU mich gefragt hast!" Ariel hält dagegen: "Ich schwöre auf meine Tochter!" Als Eva sich einmischt, gerät auch sie ins Visier. Ariel schleudert ihr entgegen: "Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann gebumst habe. Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen, SCHÄÄÄÄ-MEN."

Das ist Samiras Stichwort. Sie gibt Ariel recht und sagt zu Eva: "Ich bin hier wegen dir und du wegen mir, Eva. Du bist nicht da, weil du Eva bist! Gesteh' dir das ein." Der Streit will kein Ende nehmen. "Das ist Sendezeitalarm", kommentiert Simone amüsiert aus ihrer Feldbett-Loge, während immer mehr Stars zuschauen. Mirja bringt es auf den Punkt: "Das ist ein gutes Programm hier, aber die Fernbedienung funktioniert nicht!"