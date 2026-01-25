Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Dschungelcamp
Ariel
© RTL

Null Sterne

Camp tobt nach Ariels nächstem Dschungel-Debakel

25.01.26, 22:30
Teilen

Am dritten Tag im RTL-Dschungelcamp muss sich Ariel erneut einer Dschungelprüfung stellen – und scheitert wieder.

In der Prüfung "Wo Kabel?-Test" soll sie, am Oberkörper fixiert, in sechs mit Schlamm, Dreck und Tieren gefüllte, sogenannte "Höllenlöcher" greifen und Kabel korrekt verbinden, um Sterne für das Camp zu erspielen.

Schon vor Beginn zeigt sie starke Angst und fragt panisch, ob sie dabei sterben könne. Trotz der beruhigenden Worte von Dr. Bob ist Ariel mit der Situation völlig überfordert. Kaum liegt sie in der Grube, schreit sie, hält sich zeitweise den Mund zu und zieht nach rund einer Minute die Reißleine.

 

Mit dem Ausruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bricht sie die Prüfung ab. Das Ergebnis: erneut null Sterne und wenig Essen für die Gruppe. Auf dem Rückweg ins Camp wirkt Ariel erschöpft und panisch.

Die Mitcamper reagieren zunehmend genervt, einige äußern offen ihren Frust über den erneuten Misserfolg und das karge Essen. So sagt etwa Hubert Fella: "Boah, schon wieder Reis mit Bohnen. Da hätte sie mal ihre zwei Arschbäckchen zusammenkneifen können."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden