Camp tobt nach Ariels nächstem Dschungel-Debakel

Am dritten Tag im RTL-Dschungelcamp muss sich Ariel erneut einer Dschungelprüfung stellen – und scheitert wieder.

In der Prüfung "Wo Kabel?-Test" soll sie, am Oberkörper fixiert, in sechs mit Schlamm, Dreck und Tieren gefüllte, sogenannte "Höllenlöcher" greifen und Kabel korrekt verbinden, um Sterne für das Camp zu erspielen.

Schon vor Beginn zeigt sie starke Angst und fragt panisch, ob sie dabei sterben könne. Trotz der beruhigenden Worte von Dr. Bob ist Ariel mit der Situation völlig überfordert. Kaum liegt sie in der Grube, schreit sie, hält sich zeitweise den Mund zu und zieht nach rund einer Minute die Reißleine.

Mit dem Ausruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bricht sie die Prüfung ab. Das Ergebnis: erneut null Sterne und wenig Essen für die Gruppe. Auf dem Rückweg ins Camp wirkt Ariel erschöpft und panisch.

Die Mitcamper reagieren zunehmend genervt, einige äußern offen ihren Frust über den erneuten Misserfolg und das karge Essen. So sagt etwa Hubert Fella: "Boah, schon wieder Reis mit Bohnen. Da hätte sie mal ihre zwei Arschbäckchen zusammenkneifen können."